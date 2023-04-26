Зогорівся в повітрі і впав в озеро: в РФ самознищився винищувач МіГ-31

Пілоти катапультувалися з винищувача, але під час падіння зачепилися за гілки.

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У РФ впав винищувач МіГ-31 / Колаж фото Вікіпедія, скріншот з відео

У Росії "денацифікувався" ворожий літак МіГ-31. Винищувач-перехоплювач раптово спалахнув у повітрі. Відео аварії військового літака вже розлетілося в Мережі.

На відео видно, як літак спалахнув прямо в повітрі, він ще пролетів якийсь час, трохи набрав висоту, після чого почав летіти вниз. Повідомляється, що аварія російського винищувача сталася під час навчального польоту.

"Обидва пілоти, які катапультувалися з МіГ-31, що розбився, зачепилися за гілки. Рятувальники вирушили на місце їх приземлення", - повідомили в Telegram-каналі Baza.

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Повідомляється, що літак впав в озеро в селищі Риж-Губа. Рятувальникам складно дістатися до місця аварії винищувачам через рельєф місцевості.

Дивіться відео, на якому видно момент аварії російського винищувача МіГ-31:

У РФ впав винищувач Міг-31 / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

За його словами, з 03:30 "була зроблена спроба атаки на Севастополь". Развожаєв заявив, що один надводний дрон нібито "знищили сили ППО", а другий вибухнув сам.

23 квітня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" для ворога.

Дивіться також відео про вибухи в Севастополі та "рецепт" звільнення Криму:

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