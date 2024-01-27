'Цілком можуть боронити країну': нардеп зізнався, чи мобілізовуватимуть жінок в ЗСУ

Збільшення чисельності Збройних сил за рахунок жінок не принесе бажаних результатів.

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Чи будуть мобілізовувати жінок на рівні з чоловіками / Колаж: Главред, фото: ua.deposiphotos.com, УНИАН

Наразі немає термінової потреби збільшувати кількість жінок у військових рядах. Перед відправленням на війну слід спочатку реалізувати призов за ізраїльським зразком, щоб і чоловіки, і жінки отримали необхідні навички. Про це під час чату на Главреді розповів народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

Хоча ідея рівних можливостей у війську не є поганою, вона, за словами Яременка, зараз не втілюється через відсутність необхідності і підтримки в політичних колах.

"Президент проти, більшість у парламенті також. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб чоловіки і жінки були рівними. Але, звичайно, почати треба було б не з війни, а за ізраїльським зразком, тобто призивати до армії всіх – і чоловіків, і жінок, щоб вони здобували відповідні навички", - зазначив депутат.

Яременко також наголосив, що в Україні вже є чимало сильних жінок у Збройних силах, які успішно виконують свої обов'язки. Однак він зауважив, що збільшення армії через масову мобілізацію жінок зараз не є необхідним і не буде ефективним заходом.

"Вони (жінки в ЗСУ - ред.) – прекрасні воїтельки і прекрасні люди. Проте статистично наситити військо і за рахунок жінок довести кількість ЗСУ до того, щоб вона виглядала більш переконливо, у порівнянні з чисельністю російського війська, – ні, це не підхід. Так ніхто робити не буде, та й це нічого нам не дасть. Тому, очевидно, зараз цього не відбудеться", - пояснив Яременко.

Дипломат наголосив, що наразі він не вбачає необхідності в тому, щоб збільшувати чисельність Збройних сил за рахунок жінок. На його думку, такий підхід не принесе бажаних результатів.

"У перспективі це був би цілком нормальний розвиток ситуації. Без прив’язки до війни. В Україні дуже сильні жінки, і вони цілком можуть боронити країну. В Ізраїлі, як ми бачимо, жінки це роблять не гірше за чоловіків. Але наголошую, зараз я не бачу потреби і нагальної необхідності чисельність Збройних сил доводити до потрібного рівня за рахунок жінок. Це не спрацює", - додав він.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів, чи будуть в Україні мобілізувати жінок:

Хто такий Богдан Яременко Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація жінок в Україні

Нагадаємо, депутатка Інна Совсун заявила, що жінок слід мобілізувати для потреб оборони держави. За її словами, якщо ситуація вимагатиме мобілізації жінок, то це буде виправданим заходом.

Також Україна розглядає можливість мобілізації всіх чоловіків і жінок віком від 18 років для підтримки фронту, включаючи відправку ув'язнених. Підполковник Михайло Ніколов із 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ зазначив, що головне завдання - не виконати план мобілазації, а перемогти.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський відхилив законопроекти про обов'язкову мобілізацію жінок та зниження вікового "порогу" для чоловіків. Він заявив, що не підпише такі закони.

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