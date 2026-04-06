Вперше з початку війни Україна випередила РФ за "ударним" показником – ABC News

Міністерство оборони окупантів повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня.

https://glavred.net/ukraine/vpervye-s-nachala-voyny-ukraina-obognala-rf-po-udarnomu-pokazatelyu-abc-news-10754720.html Посилання скопійоване

Україна атакує Росію тисячами дронів

Головне:

Україна вперше з початку війни запустила більше дронів, ніж РФ

У РФ повідомили про збиті 7347 українських БПЛА протягом березня

У березні Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ запустила більше ударних безпілотників, ніж країна-агресор Росія.

Як пише видання ABC News, аналіз побудований на звітах Повітряних сил України та Міноборони Росії.

відео дня

Так, міністерство окупантів повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня, що є найбільшою кількістю, про яку коли-небудь повідомляла Москва. У середньому — 237 БПЛА на день.

Водночас ABC зазначає, що МО РФ оприлюднює лише дані про кількість збитих українських безпілотників.

Водночас Повітряні сили України повідомили, що Росія атакувала 6 462 безпілотниками та 138 ракетами різних типів. 5 833 БПЛА та 102 ракети (близько 90% БПЛА та 74% ракет) було знищено. У середньому на день РФ завдавала по Україні 208 ударів БПЛА та 4 ракетами.

/ Главред

У березні Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей, застосувавши близько 6 600 дронів і ракет. Найбільш інтенсивний удар стався 24 березня — тоді окупанти випустили по Україні 948 БПЛА і 34 ракети.

"Дані за березень свідчать про те, що баланс сил може зміщуватися на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва щодо розширення своїх можливостей у сфері безпілотників і ракет приносять плоди", - зазначили автори матеріалу.

Чи можливі атаки на Великдень: оцінка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов зазначив, що в минулі роки великодні свята проходили відносно спокійно.

Однак, на його думку, повністю виключати удари з боку Росії не можна. Він підкреслив, що російська сторона часто діє за вже відпрацьованими схемами і продовжує їх застосовувати, поки не з'являються нові підходи.

У зв'язку з цим експерт припускає, що атаки можуть статися і в період великодніх свят.

Читайте також:

Про джерело: ABC News ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред