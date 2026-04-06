Вперше з початку війни Україна випередила РФ за "ударним" показником – ABC News

Олексій Тесля
6 квітня 2026, 19:25
Міністерство оборони окупантів повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня.
ЗСУ, дрон, вибух
Україна атакує Росію тисячами дронів / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Україна вперше з початку війни запустила більше дронів, ніж РФ
  • У РФ повідомили про збиті 7347 українських БПЛА протягом березня

У березні Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ запустила більше ударних безпілотників, ніж країна-агресор Росія.

Як пише видання ABC News, аналіз побудований на звітах Повітряних сил України та Міноборони Росії.

Так, міністерство окупантів повідомило про збиття 7347 українських безпілотників протягом березня, що є найбільшою кількістю, про яку коли-небудь повідомляла Москва. У середньому — 237 БПЛА на день.

Водночас ABC зазначає, що МО РФ оприлюднює лише дані про кількість збитих українських безпілотників.

Водночас Повітряні сили України повідомили, що Росія атакувала 6 462 безпілотниками та 138 ракетами різних типів. 5 833 БПЛА та 102 ракети (близько 90% БПЛА та 74% ракет) було знищено. У середньому на день РФ завдавала по Україні 208 ударів БПЛА та 4 ракетами.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

У березні Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей, застосувавши близько 6 600 дронів і ракет. Найбільш інтенсивний удар стався 24 березня — тоді окупанти випустили по Україні 948 БПЛА і 34 ракети.

"Дані за березень свідчать про те, що баланс сил може зміщуватися на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва щодо розширення своїх можливостей у сфері безпілотників і ракет приносять плоди", - зазначили автори матеріалу.

Чи можливі атаки на Великдень: оцінка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов зазначив, що в минулі роки великодні свята проходили відносно спокійно.

Однак, на його думку, повністю виключати удари з боку Росії не можна. Він підкреслив, що російська сторона часто діє за вже відпрацьованими схемами і продовжує їх застосовувати, поки не з'являються нові підходи.

У зв'язку з цим експерт припускає, що атаки можуть статися і в період великодніх свят.

Російські удари - новини за темою

Як повідомляв Главред, окупаційні війська РФ атакували Харків балістичною зброєю. Війська РФ влучили щонайменше чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова.

Нагадаємо, Київська область зазнала масованої атаки "шахідів" і ракет. В Обухівському районі зафіксували влучання в багатоповерхівку. У селі Крюківщина було пошкоджено дах житлового 5-поверхового будинку.

У селищі Чабани Київської області в результаті російського комбінованого удару знищено ветеринарну клініку. Жодна тварина не вижила після удару.

Про джерело: ABC News

ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

війна Росії та України атака дронів
Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

18:35Україна
Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

18:31Світ
Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

17:34Економіка
Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

Останні новини

19:49

Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

19:38

Зовсім не "високосний": як українською правильно називати рік з 366 днямиВідео

19:26

Нардепа Железняка зловили на розкраданні державних коштів разом з колегами-депутатами, - Іванов

19:25

Вперше з початку війни Україна випередила РФ за "ударним" показником – ABC News

19:24

Забуті традиції Великодня: як наші предки святкували це свято

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
19:10

Олександр Коваленко про бої на Харківщині та нові зміни на фронтіПогляд

18:54

Півкілограма на низькому кущі: чотири сорти томатів, що не бояться стресівВідео

18:35

Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

18:31

Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

Реклама
18:19

Коли можна приходити на кладовище:: чи є "неправильний" час

18:00

Жінка одружилася з коханим, а за кілька тижнів почула: "Жити залишилося 60 днів"Відео

17:38

"Я до вас дістануся": Каменських російською "наїхала" на фанатів у СШАВідео

17:34

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

17:15

"Відчув різницю у віці": Харчишин розповів про труднощі у спілкуванні з дітьми

17:11

"Справжнє життя": Боржемська показала бойфренда з дитиною на руках

16:54

Чому віряни щороку постять - священник дав чесну відповідьВідео

16:35

Потужний удар по носію Калібрів: дрони уразили фрегат РФ Адмірал МакаровВідео

16:23

Меган Маркл показала обох дітей під час традиційної забави — як вони виглядаютьВідео

15:59

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

15:55

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ скоротили доходи на $1 млрд за тиждень - FT

Реклама
15:30

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень: яких кольорів краще уникати

15:23

Графіки не діють: в частині регіонів України ввели екстрені відключення світла

15:09

Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплеюВідео

15:05

"Мене совість не мучить": Тарас Тополя висловився щодо розлучення

14:57

Санкції не працюють: екс-банкір Лагун знайшов спосіб виводити активи через фіктивних бенефіціарів, – ЗМІ

14:46

Заморозки та сильний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

14:19

Швеція передає Україні системи ППО: Tridon Mk2 збиває дрони та ракети

14:17

"Постраждав": Melovin повідомив про руйнування в будинку після атаки РФФотоВідео

14:17

На Рівненщину насувається небезпечна погода: коли вдарять мокрий сніг та заморозки

14:10

"Я не ідеальний тато": Валерій Харчишин відверто про стосунки із синами

14:07

Понад 1,1 млн грн для "Госпітальєрів": як пройшов ювілейний 15-й Work.ua Київський півмарафон Незламності 2026

13:54

Гороскоп на завтра, 7 квітня: Терезам - успіх, Водоліям - фінансові втрати

13:51

Нова хвиля original-серіалів на Київстар ТБ: стартували зйомки проєкту "Мій новий берег" новини компанії

13:35

Росіяни почали скидати з БпЛА нові міни: українців попередили про загрозу

13:31

Удача буде з вами весь рік: що потрібно зробити у Чистий четвер

13:23

Коляденко показав Ірину Білик і звернувся до неї: "Кохання бажаю"

12:57

Мокрий сніг і сильний вітер: синоптик попередила українців про заморозки

12:24

Вікна будуть чистими місяцями: чим натерти скло для бездоганнного блиску - лайфхак

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 7 квітня: Тиграм — перешкоди, Собакам — жертви

12:20

Все зміниться: три знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя після 6 квітня

Реклама
11:55

Кому молитися 7 квітня про зцілення душі й тіла: яке церковне свято

11:12

ЗСУ відкинули росіян на важливому напрямку: звільнено нові території біля кордону

11:10

Росія не зупиниться: Зеленський різко відреагував на атаку по ОдесіФото

11:07

Сергій Притула вперше за довгий час показав дітей від двох шлюбів — деталі

10:56

У РФ помер розробник "Циркону": росіяни б'ють цією ракетою по Україні з 2024 року

10:50

США та Іран ведуть переговори щодо перемир’я: ЗМІ оцінили шанси на угоду

10:11

У гнізді лелек на Полтавщині розгорілася боротьба: Одарка напала на нових мешканців

10:01

Леся Нікітюк з'явилася з фінгалом: "У мене ж дитина"

09:53

Нічний удар окупантів по Одесі: є загиблі та поранені, оголошено день жалобиФото

09:51

Дизель подорожчав до історичного максимуму: які ціни на АЗС 6 квітня

