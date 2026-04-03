Дрон ударив біля дитсадка, є жертва: наслідки ударів по Київщині

Російські окупанти атакували Київську область ударними дронами та ракетами.

РФ атакувала Київську область / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Київська область опинилася під масованою атакою "Шахедів" та ракет. В результаті обстрілу вже відомо щонайменше про одну загиблу людину та одну поранену. Про це заявив голова Київської ОВ Микола Калашник.

В області працювали сили ППО.

Наші захисники роблять все можливе, щоб збити якнайбільше ворожих цілей та захистити людей. Ворог продовжує атакувати наші громади", - йдеться у повідомленні.

У Мережі розлетілося відео із моментами ударів по Київщині. ЗМІ зазначають, що один із дронів дарував між дитячим садком та школою у Вишневому. У будинках вибиті вікна та пошкоджено балкони.

РФ атакувала Київську область / фото: скріншот

Відомо, що в момент атаки та вибуху діти були на заняттях.

Також ЗМІ повідомляють, що ще один дрон впав у Чабанах під Києвом. Удар припав поряд із ветеринарною клінікою. Повідомляється, що внаслідок "прильоту" могли загинути тварини.

За даними ДСНС, під ударами опинилися Обухівський, Бучанський та Фастівський районі області. Одна людина загинула у Бучанському районі. Там загорівся автомобіль.

У Фастівському районі виникла пожежа у ветеринарній клініці. Ця клініка розташована поруч з приватним житловим будинком. Також був пошкоджений автомобіль. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

В Обухівському районі зафіксували влучання у багатоповерхівку. У селі Крюківщина була пошкоджена покрівля житлової 5-поверхівки.

"На усіх місцях триває ліквідація наслідків російської атаки, працюють оперативні служби. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Нова тактика російських ударів — думка експерта Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону. За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження. "Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

