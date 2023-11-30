Попереду ключова битва: польський офіцер повідомив, скільки триватиме війна

За словами польського експерта, Росія не зацікавлена в тому, щоб продовжувати тривалу війну на території України і буде шукати можливості для припинення вогню.

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Польський офіцер розкрив плани Кремля / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Підполковник запасу армії Польщі Мацей Коровай, який досліджує російську армію протягом багатьох років, прогнозує, що взимку конфлікт між Росією та Україною не припиниться, і можна очікувати "кривавих битв". Однак він підкреслює, що тривала війна не є вигідною для Росії. Про це він сказав у коментарі польському виданню Onet.

Польський експерт стверджує, що навіть при холодній погоді на фронті очікуються активні бойові дії. Він робить висновок, перед Україну чекає "зимовий бій".

"Найбільше буде відбуватися в районі Авдіївки, але, можливо, і в інших місцях. Росія має хороші ресурси, але скоріше лише для точкових боїв. Україна була досить добре виснажена контрнаступом. Росіяни, звісно, не переймаються такими речами, адже вони можуть поповнити втрати в 20 000 чоловік за місяць. Зазвичай це низькопробні солдати, наприклад, полонені", - вважає він.

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За словами польського офіцера, цього зимового періоду битви на фронті можуть бути ще кровопролитнішими, порівняно з минулим роком.

"Втрати з обох сторін вже значно більші. Це типова війна на виснаження. Росіяни добре все прорахували", — заявив польський підполковник.

Він додав, що Російська Федерація готова витрачати людей та використовувати "неякісну техніку" для того, щоб змусити українські сили витрачати більше наданого західними країнами озброєння.

"Однак, на мою думку, довга війна не вигідна і Росії. Вона шукатиме припинення вогню або іншого рішення", - вважає Підполковник запасу армії Польщі Мацей Коровай.

Війна Росії проти України - останні новини

Як повідомли в ГУР, в Росії наростає соціальна напруга та збільшується протестна активність через незадоволення війною проти України, інфляцією та зростанням цін на продукти.

Кінець війни може не настати у 2024 році. Деякі представники НАТО висловлюють думку, що Україні може бути важко повністю визволити свою територію від окупаційних військ РФ до закінчення наступного року.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що Сили оборони України вдарили по позиціях російських військ у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області. Внаслідок атаки був знищений ворожий штаб, розташований в дитячому садку, а також було ліквідовано 14 російських окупантів.

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