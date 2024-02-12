Повертаються з втратами у 70% солдатів: ситуація на Лівобережжі Херсонщини

Українські військові стійко тримають оборону на лівому березі Херсонської області за будь-яких погодних умов і продовжують боротьбу з окупантами

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Ситуація на Лівобережжі Херсонщини / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти регулярно продовжують проводити штурми української лінії оборони на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області. При цьому, вони не виявляють готовності сформувати додаткові ударні угруповання. Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, російські окупаційні війська, як і раніше, не використовують техніку для штурмів, оскільки під час перших спроб штурмів українських позицій зазнали серйозних і масштабних втрат, що вплинули на технічний потенціал.

"Тому зараз використовуються суто "м'ясні штурми" і формуються штурмові групи з великою складністю, оскільки "сарафанне радіо" окупаційних військ дуже швидко поширює інформацію про результати такої штурмової діяльності, коли група повертається з втратами до 70% особового складу", - повідомила Гуменюк. відео дня

Також вона додала, що в штурми російське командування залучало і морську піхоту, і десант, і навіть берегову охорону, які відмовлялися йти в штурми без техніки, на яку командування наклало "ембарго". При цьому, незважаючи на величезні втрати, окупантів усе ще змушують видавати системні штурми позицій українських Сил оборони.

"Наші підрозділи продовжують роботу зі зміцнення позицій і, за можливості, зачистки території для розширення цього плацдарму", - резюмувала Наталія Гуменюк.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти можуть захопити Авдіївку "найближчими днями або тижнями", упевнений аналітик BILD Юліан Рьопке. А OSINT-спільнота DeepState інформує про просування загарбників південними і північними околицями міста.

Також, для України потрібно на рік понад 2 мільйони снарядів. Про це заявив глава німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер у коментарі для BILD, повідомляє Telegram-канал Bild Russian. Водночас Паппергер зазначив, що його компанія прагне розширити виробництво до 700 тисяч артснарядів щорічно.

Водночас військово-морські сили ЗСУ показали відмінне відбиття чергової атаки ра**истских дронів-камікадзе 11 лютого 2024 року. На відео можна побачити дещо незвичайне. Спочатку наші зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію, а після цього в російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає.

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