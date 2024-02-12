УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі: були прийняті важливі рішення

Альона Вороніна
12 лютого 2024, 18:11
Зокрема, на Ставці були ухвалені рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.
Владимир Зеленский, украинские военные
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі/ колаж: Главред, фото: Facebook Зеленський, 53 окрема механізована бригада ім. Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Під час Ставки обговорювалася поточна ситуація на фронті та захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору, повідомляється у Telegram-каналі українського президента.

"Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", – розповів Зеленський про те, що обговорювалося на Ставці.

Також під час Ставки звучали доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Обговорювали також подальшу розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- і теплопостачання.

відео дня

"Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", – зазначив президент України.

Війна в Україні

Раніше видання BILD зазначало, що Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні". Водночас в України є проблеми з особовим складом – його не вистачає, тому атаки окупантів відбивають безпілотники.

Також раніше повідомлялося, що FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, там десяток "двохсотих". Сили спецоперацій завдали потужного удару дронами по контрольно-спостережливому пункту росіян. В результаті повітряного нальоту "задвохсотилися" щонайменше десяток окупантів.

Нагадаємо, глава Rheinmetall повідомив, що Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти. Україні потрібно понад 2 млн снарядів на рік. Глава Rheinmetall заявив, що його компанія прагне досягнути виготовлення до 700 000 артснарядів на рік.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський ставка вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

19:34 Синоптик
Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

18:54 Україна
Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

18:52 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 13 лютого 2024: Скорпіонам - важливий дзвінок, Рибам потрібні гроші 25290

Гороскоп на завтра 13 лютого 2024: Скорпіонам - важливий дзвінок, Рибам потрібні гроші

В Україні хочуть змінити правила відпусток для всіх: як планують закрутити гайки 17140

В Україні хочуть змінити правила відпусток для всіх: як планують "закрутити гайки"

Яка частина свинини найм'якша та найсоковитіша: приголомшлива відповідь здивує гурманів 4058

Яка частина свинини найм'якша та найсоковитіша: приголомшлива відповідь здивує гурманів

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста через його національність 2944

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста через його національність

Останні новини

19:34

Україну накриють дощі та аномальне тепло: синоптики попередили про зміну погоди

19:31

Командир "Вовків да Вінчі" розкрив, скільки ще людей необхідно мобілізувати

19:21

Потап звернувся до українців з-за кордону: "Продовжуйте йти до Перемоги!"

19:10

Яка головна загроза від повернення ТрампаПогляд

19:05

Місячний календар на 13 лютого: на що потрібно терміново звернути увагу цього дня

Розумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогствоРозумний: РФ ризикує втратити землі – можуть з’явитися Южнорусский край і Кубанське герцогство
18:54

Загроза нового наступу на Лиманському напрямку: військовий попередив про плани РФ

18:52

Наступ росіян "здувається", це вже останні конвульсії – ЗСУ

18:45

Повертаються з втратами у 70% солдатів: ситуація на Лівобережжі Херсонщини

18:31

Шалений урожай гарантовано: які найкращі сорти картоплі в УкраїніВідео

Реклама
18:29

Польські протестувальники висипали зерно з українських фур: реакція Варшави і КиєваВідео

18:11

Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі: були прийняті важливі рішення

18:08

ЗСУ почали збивати "Шахеди" лазерними системами - Defense ExpressВідео

18:00

Чому потрібно залишати дверцята мікрохвильовки відкритими

17:55

На якій руці треба носити браслет: несподівана відповідь просто вб'є наповал

17:35

Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти – глава Rheinmetall

17:32

FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, десяток "двохсотих": всі подробиціВідео

17:19

Масляна 2024: коли готуватися до проводжання зими, дата і традиції

16:57

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter

16:47

Убив українського баскетболіста: у Німеччині одного підозрюваного відпустили

16:34

"Зіткнення Путіна і Заходу все-таки буде": Гельман сказав, як це може статисяВідео

Реклама
16:32

Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві - голова Мінцифри

16:31

Податкова ліквідувала бізнес Loboda в РФ

16:18

Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні" - BILD

16:11

Що можна зробити зі старого рушника: 5 неймовірних ідейВідео

16:08

Як обрати якісне вершкове масло в магазині: експерт розповіла про поширений міфВідео

16:00

Зміна прапорщика Стиряєва: у РФ продали ЗСУ вертольоти Мі-9 і літаки Іл-76

15:57

Що робити із зіпсованим борошном: досвідчені господині розкрили фокус, що вражає

15:55

На телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового сезону шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не поспішають надати допомогу: що буде із соцвиплатами в Україні

15:35

Вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с: в Україні різко погіршиться погода

15:28

Екс-нардеп Пашинський отримав підозру у справі про нафтопродукти Курченка на 967 млн - СБУ

15:09

Якщо пароль є в цьому списку, його можна зламати за секунди: як перевірити

14:41

Чи варто брати жінку з дитиною: відповіді на складні запитання

14:29

"Заповажав Сирського": командир "Вовків да Вінчі" відреагував на заміну головкому

14:27

Достатньо 1 склянки: як прочистити трубу каналізації

13:50

Чому не можна дарувати ікону: що означають старовинні прикмети та забобони

13:50

Церковне свято 13 лютого: чому цього дня краще не виходити з дому

13:39

Посилення мобілізації в Україні: в Раді розповіли, коли закон буде прийнято

13:28

На Дмитра Кулебу напало зубасте "створіння": що сталося

13:21

Вдруге за тиждень: боксера Узєлкова відвезли на швидкій до Києва

Реклама
13:18

Як скоро Україна зможе повернути Бєлгород: експерт про приєднання територій

13:01

Вбивство українського баскетболіста в ФРН: МЗС повідомило про затримання вбивці

12:42

Важкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування

12:21

Потужний удар по флоту: в ВМС розповіли, коли зможуть знищувати субмарини РФ

12:07

Пропутінського клоуна Євгена Петросяна екстрено госпіталізували в РФ

12:06

В Україні офіційно продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:05

Гордон показав себе в кошлатому вигляді та здивував початком своєї кар'єри

12:03

Чоловік показав трюк, чим почистити контакти від окислення батарейки

12:00

Як посіяти моркву, щоб не проріджувати - хитрий трюк із пляшкою

11:52

Яка частина свинини найм'якша та найсоковитіша: приголомшлива відповідь здивує гурманів

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти