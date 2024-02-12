Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі: були прийняті важливі рішення

Зокрема, на Ставці були ухвалені рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

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Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі/ колаж: Главред, фото: Facebook Зеленський, 53 окрема механізована бригада ім. Володимира Мономаха

Президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного Головнокомандувача в оновленому складі. Під час Ставки обговорювалася поточна ситуація на фронті та захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору, повідомляється у Telegram-каналі українського президента.

"Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", – розповів Зеленський про те, що обговорювалося на Ставці.

Також під час Ставки звучали доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Обговорювали також подальшу розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- і теплопостачання.

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"Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", – зазначив президент України.

Війна в Україні

Раніше видання BILD зазначало, що Авдіївці загрожує оточення в "найближчі дні або тижні". Водночас в України є проблеми з особовим складом – його не вистачає, тому атаки окупантів відбивають безпілотники.

Також раніше повідомлялося, що FPV-дрони ЗСУ налетіли на базу росіян на півдні, там десяток "двохсотих". Сили спецоперацій завдали потужного удару дронами по контрольно-спостережливому пункту росіян. В результаті повітряного нальоту "задвохсотилися" щонайменше десяток окупантів.

Нагадаємо, глава Rheinmetall повідомив, що Україні треба втричі більші снарядів, ніж Німеччина може виробляти. Україні потрібно понад 2 млн снарядів на рік. Глава Rheinmetall заявив, що його компанія прагне досягнути виготовлення до 700 000 артснарядів на рік.

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