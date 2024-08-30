Можливі диверсії та обстріли: чи може армія Білорусі піти в наступ на Київ - Жмайло

Білоруська армія може застосовувати тактику диверсій на українсько-білоруському кордоні, однак до сухопутної операції вона не готова, зазначає експерт.

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Експерт оцінив загрозу повнотрного наступу на Київ / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони Білорусі

Білорусь не готова до повторення наступальної операції в напрямку на українську столицю. Однак, білоруські війська можуть застосувати тактику диверсійних вилазок на територію України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, Білорусь не здатна забезпечити повноцінні наступальні дії, оскільки білоруська армія менш професійна, менш підготовлена та морально не готова до бойових дій, навіть у порівнянні з російською.

"Можливі диверсії, обстріли, але сухопутна операція, зокрема повторення маршу на Київ - ні, я не думаю, що вони на це здатні. Якщо чесно, я і не думаю, що до цього дійде - можливі провокації на кордоні і порушення повітряного простору", - вказує він. відео дня

Експерт підкреслює, що серйозних наступальних дій, таких як відкриття вогню або артилерійські обстріли, навряд чи варто очікувати, оскільки це викличе негайну відповідь. Варто зазначити, що білоруська армія має багато техніки, здебільшого радянського виробництва, яка слабко модернізована.

"І наша артилерія (тим більше, що у нас у цьому районі зосереджені найкращі підрозділи, які підтримують наступальні дії на Курщині), дуже швидко зможе розібратися з артилерійськими підрозділами Білорусі", - резюмує він.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на кордоні із Білоруссю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білорусь перекинула війська до кордону з Україною, маскуючи це під військові навчання, про що повідомляє Міністерство закордонних справ. Зазначається, що до кордону були переміщені Сили спецоперацій, озброєння та військова техніка, включаючи танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку, що зафіксовано в Гомельській області. Також до кордону перекинули бійців групи "Вагнер".

Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання майже третини армії Республіки Білорусь до кордонів з Україною під час інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

Політичний аналітик Ігор Тишкевич зазначив, що Лукашенко накопичує війська на кордоні з Україною та проводить військові навчання, щоб продемонструвати підтримку Росії, особливо на тлі операції ЗСУ в Курській області.

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