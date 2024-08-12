Білорусь брязкає 'Іскандерами': у ДПСУ зробили заяву про перекидання військ до кордону

Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що дії Лукашенка спрямовані на підігрування Росії, у зоні впливу якої Білорусь залишається.

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Заяви Лукашенка – частина агресивної риторики Росії / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, wikimedia.org, Міністерство оборони Республіки Білорусь

Перекидання або нарощування військової техніки та особового складу білоруської армії біля кордону з Україною наразі немає. Заяви про перекидання ракетних систем "Іскандер" та "Полонез" - це підігравання Росії. Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі для "Української правди".

"Я не виключаю того, що Білорусь може здійснювати переміщення якихось підрозділів, але це може бути більше в незначній кількості і для нагнітання ситуації", - зазначив він.

За словами Демченка, такі переміщення можуть відбуватися вглиб території Білорусі. Поки ДПСУ не зафіксувала значного нарощування білоруських сил поблизу українського кордону.

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Демченко наголосив, що заяви Лукашенка про перекидання реактивних систем "Полонез" і комплексів "Іскандер" до кордону з Україною є підіграванням агресивній риториці Росії. Речник висловив сподівання, що білоруській владі вистачить здорового глузду, щоб утриматися від участі у війні на боці Росії, попри тиск Кремля.

Полковник також підкреслив, що Сили оборони продовжують укріплення кордону з Білоруссю, аби бути готовими до будь-яких можливих загроз, у тому числі й повторення сценарію лютого 2022 року.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Нагадаємо, 10 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі, і що білоруська ППО збила кілька цілей. Лукашенко пригрозив відповіддю на "провокації".

Згодом білоруський диктатор Лукашенко віддав наказ стягнути до кордону з Україною ракетні системи "Іскандер" та "Полонез". Їх нібито переміщують на Гомельський та Мозирський напрямки. В Україні переміщення зброї розглядають як спробу допомогти РФ і відволікти увагу українського командування.

Як повідомляв Главред, 11 серпня Міністерство оборони Білорусі заявило, що білоруські танки висунулись в прикордонні райони з Україною. Підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі нібито вже приведені в готовність і розпочали марш до Гомельського та Мозирського тактичних напрямків.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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