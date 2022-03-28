У Сумській області окупанти по-звірячому катували чоловіка, він помер

Окупанти катували чоловіка / ГПУ

У Сумській області після звільнення міста Тростянець від окупантів правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого катували росіяни.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що особу загиблого встановлюють.

Прокуратура приступила до кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України).

"Військовослужбовці Збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущалися і вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року", - повідомило слідство.

Особа загиблого встановлюється.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Раніше повідомляли, що в Харківській області мешканка Малої Рогані розповіла історію про росіян "визволитель", який ґвалтував беззахисних дітей.

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