У Сумській області окупанти по-звірячому катували чоловіка, він помер

Особа загиблого встановлюється правоохоронці.
У Сумській області після звільнення міста Тростянець від окупантів правоохоронці виявили тіло чоловіка, якого катували росіяни.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що особу загиблого встановлюють.
Прокуратура приступила до кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України).
"Військовослужбовці Збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущалися і вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року", - повідомило слідство.
Особа загиблого встановлюється.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
Раніше повідомляли, що в Харківській області мешканка Малої Рогані розповіла історію про росіян "визволитель", який ґвалтував беззахисних дітей.
читайте такожОкупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 років
Читайте також:
- Взяти Одесу без Миколаєва не можна, а за Херсоном у окупантів хитке становище-генерал-майор СБУ
- Понад 5000 тисяч убитих і сотні покалічених дітей: окупанти повністю знищили Маріуполь
- Під Сумами окупант спеціально переїхав батьків з сином