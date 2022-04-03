У Сумській області триває зачистка від окупантів: подробиці

Збройні сили вдень 3 квітня фактично повернули контроль над Конотопським районом. Наразі там ведуться перевірочні заходи.
Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький поділився оперативною інформацією щодо відновлення контролю над районами області.
Збройні сили вдень 3 квітня фактично повернули контроль над Конотопським районом. Наразі там ведуться перевірочні заходи.
"Триває зачистка Сумської області. Зокрема, і Конотопського району", - написав Живицький у Telegram-каналі
За його словами, зараз визначають, де ще могли залишитися групи окупантів. Їх "забули" товариші по службі під час втечі із території області.
Що відбувається в Бучі
Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.
Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.
Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.
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