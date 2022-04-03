У Сумській області триває зачистка від окупантів: подробиці

У Сумській області йде зачистка від окупантів

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький поділився оперативною інформацією щодо відновлення контролю над районами області.

Збройні сили вдень 3 квітня фактично повернули контроль над Конотопським районом. Наразі там ведуться перевірочні заходи.

"Триває зачистка Сумської області. Зокрема, і Конотопського району", - написав Живицький у Telegram-каналі

За його словами, зараз визначають, де ще могли залишитися групи окупантів. Їх "забули" товариші по службі під час втечі із території області.

Що відбувається в Бучі

Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.

Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.

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