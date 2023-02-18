"РФ продовжить тактику м’ясорубки": наступ окупантів просувається "на метри, а не кілометри" – Воллес

"Великий наступ", яким так лякали Україну окупанти, насправді ледь-ледь просувається. Загарбники рухаються вперед лише на метри, і то ціною тисяч життів.

Наступ окупантів просувається "на метри, а не кілометри", заявив Воллес/ Міноборони РФ, Twitter Міноборони Великої Британії

Попри те, що були побоювання можливого "великого наступу" армії РФ до 24 лютого або в цю дату, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, що було в лютому рівно рік тому.

Останнім часом найбільшим досягненням російської армії є серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, яка призвела до великих втрат серед окупантів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Financial Times.

Воллес зазначає, що російські загарбники просуваються на фронті "на метри, а не кілометри".

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"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.

Міністр оборони Великої Британії зазначає, що країна-агресорка РФ не хоче відмовлятися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ, незважаючи на величезні втрати.

Воллес додав, що західні союзники України сповнені рішучості допомогти їй дати відсіч країні-агресорці Росії.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що російські окупанти можуть готувати провокації та ракетні обстріли на 23-24 лютого, захисники України готуються до цього. Окупанти хочуть дошкулити Україні усіма типами озброєння у "сакральні дати", адже 23 лютого в Росії день захисника вітчизни, а 24 лютого – річниця вторгнення.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завзятість ЗСУ та величезна підтримка НАТО допоможуть Україні виграти цю війну. Він наголосив, що увесь світ наразі бачить як українці протистоять тисячам солдатів, яких РФ кидає на поле бою.

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