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Війська РФ в пастці, мости зруйновані: у Гіркіна істерика, бо ЗСУ "давлять" окупантів на Херсонщині

29 серпня 2022, 18:44

Терорист визнав, що українські воїни почали широкомасштабну атаку на окуповану Херсонщину, а російські війська не мають куди тікати, адже мости зруйновані.

Війська РФ в пастці, мости зруйновані: у Гіркіна істерика, бо ЗСУ 'давлять' окупантів на Херсонщині
У Гіркіна істерика, бо ЗСУ "давлять" окупантів на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ, скрін

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) продовжує істерити через те, що Збройні сили України рушили в широкомасштабну атаку на окупантів у Херсонській області.

Він визнав, що українські воїни пішли у наступ з плацдарму на річці Інгулець і з району Андріївки та вже досягли деяких успіхів. Про це терорист написав у Telegram.

При цьому він почав скиглити, що російські загарбники, які перебувають на правому березі Дніпра на окупованій Херсонщині, фактично опинилися у пастці. Окупанти не можуть переправитися на другий бік річки і переправити свою техніку, адже мости зруйновані.

"Усі стаціонарні мости через Дніпро (два автомобільні та два залізничні) – виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише за поромними та понтонними переправами. Під запеклими обстрілами Нова Каховка, Берислав, Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Горлівка та багато інших населених пунктів. Ракетні удари продовжуються по переправах (міст та пором) у Херсоні", – констатував Гіркін.

При цьому він зауважив, що "ЗСУ зробили свій хід у битві за ініціативу".

Нагадаємо, Гіркін уже з самого ранку істерить щодо наступу українських воїнів на півдні України. раніше він почав скиглити, що ЗСУ почали вести вогонь по позиціях окупантів ще вночі. При цьому він зазначив, що, мабуть, в українців багато ракет, адже стріляють вже і по російській піхоті.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

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