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Пряме попадання в базу окупантів: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи - ЗМІ

20 грудня 2022, 06:48
Вибухи в Мелітополі прогриміли в місцях базування російських окупантів увечері 19 грудня. Мер Іван Федоров уточнив, що перевіряє втрати серед загарбників.
Мелітополь, вибух
У Мелітополі прогриміли два потужні вибухи / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

Увечері в понеділок, 19 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в різних районах міста прогриміли два потужні вибухи. Про "бавовну" розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"У різних районах міста було чутно два гучні вибухи. Напевно [окупанти] перевіряють готовність новорічних салютів", - написав мер в Telegram.

Також він з гумором прокоментував прильоти і заявив, що перевіряє втрати серед російських загарбників.

Пряме попадання в базу окупантів: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи - ЗМІ

Місцеве видання РИА Мелітополь уточнило, що вибухи прогриміли в місцях базування російських окупантів.

"Підписники повідомляють: було добре чутно на мікрорайоні. Пряме попадання в базування [окупантів]", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Мелітополі

Збройні Сили України помітили реалізацію загарбниками РФ сценарію у Мелітополі, який схожий на дії окупантів, коли вони відступали з Херсона. Вони обладнують лінію оборони в глибині території на Лівому березі Дніпра, щоб хоч якось відзвітувати перед Москвою. Про це заявила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона нагадала, як росіяни спочатку зміцнювалися навколо Херсона, потім залишали низку населених пунктів, готувалися до вуличних боїв, після чого почали грабувати території перед тим, як їх покинути.

Раніше видання New York Times писало, що Мелітополь Запорізької області відомий як ворота до Криму і може стати наступним фронтом наступу Збройних сил України.

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