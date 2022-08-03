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Війська РФ на Харківщині намагалися піти в наступ: ЗСУ потужним ударом відбили атаку

3 серпня 2022, 23:17

Військову техніку ворога було знищено артилеристами армії України.

ВСУ
На Харківщині ЗСУ розбили безліч військової техніки військ РФ / Скріншот відео 95 Омбр у Facebook

Бійці Збройних сил України у Харківській області відбили атаку військ Росії. Окупанти з великою кількістю техніки намагалися піти в наступ, але зіткнулися з опором українських військових. Коригування вогню з повітря дозволило артилерії знищити військову техніку ворога.

Як повідомляє 45-та Окрема артилерійська бригада ЗСУ в Facebook, аеророзвідка встановила, що на одному з напрямків у Харківській області значна кількість ворожої військової техніки та особового складу висунулися з метою наступу на українські позиції.

Коригування вогню відбулося з повітря, в результаті чого техніку російських загарбників було знищено.

"На теренах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. В результаті вдалого коригування вогню з повітря техніку рашистів знищено. Прорив зупинено! 62-й дивізіон 45 ОАБ — ми працюємо для вас", - підкреслили військові.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять військову операцію на Херсонщині. Українським військовим вдалося звільнити від російської окупації ще 7 населених пунктів. В цілому деокуповано вже 53 пункти.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Росія у Херсонській області зібрала близько 30 тисяч військ. За словами позаштатного радника Банкової, окупанти зібралися наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. Однак, як вважає Арестович, ЗСУ вдасться відбити атаку. Військова підготовка росіян залишає бажати кращого.

У американському Інституті вивчення війни припустили, що Путін міг віддати наказ своїм військам захопити Харків. На думку аналітиків, окупанти можуть використовувати для реалізації своїх цілей райони Балаклії та Великої Комишувахи. Ці території можуть стати плацдармом для проведення операції з наступу.

Інші новини:

ЗСУ Харківська область війська Росії
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