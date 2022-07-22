Артилеристи армії України потужними ударами розбили 8 гаубиць військ Росії

Війська України спрацювали ефективно завдяки чітким та злагодженим діям / Скріншот YouTube-канал ДШВ ЗСУ

Сили оборони України завдали ударів по позиціях військ Росії. В результаті українські військові знищили артилерійський дивізіон російських окупантів. Бійці ЗСУ спрацювали ефективно завдяки чітким і злагодженим діям.

Зокрема, на YouTube-каналі Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України було опубліковано відео артилерійських ударів по позиціях російських військових підрозділів.

В результаті бійці ЗСУ розбили гаубичний артилерійський дивізіон противника, у складі якого 8 одиниць 152 мм гаубиць 2А65 Мста-Б (без однієї гаубичної батареї), особовий склад дивізіону, автомобільна техніка, бойовий комплект, а також фортифікаційні споруди противника.

Довідка

Гаубиця Мста-Б

Гаубиця Мста – Б - це радянська причіпна гаубиця калібром 152 міліметри, її використовують для знищення тактичних засобів ядерного нападу, батарей артилерії і мінометів, танків та іншої броньованої техніки.

Крім того, така техніка застосовується для руйнування польових, фортифікаційних та інших оборонних споруд противника. Також її задіють для нанесення шкоди вогневим засобам, пунктах управління, засобам ППО та ПРО.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський наказав армії України звільнити всі українські території, які перебувають під окупацією Росії. За словами чиновника, терміни, способи і черговість реалізації цілей визначатимуть військові.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вибухнув заявою, згідно з якою нібито Росія в рамках своєї так званої "спецоперації", мовляв, має намір "демілітаризувати" південь України. За його словами, мова йде про, нібито Херсонську, Запорізьку та інші області. Крім того, російський дипломат сказав, що Москва, мовляв, може піти ще далі, якщо Захід продовжуватиме надавати ЗСУ військову допомогу.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що за місяць-півтора війська РФ втратять потенціал для подальшого наступу на сході України. Як підкреслив Арестович, окупанти вже не можуть наступати на інших напрямках.

Інші новини: