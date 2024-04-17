Столтенберг закликав НАТО давати зброю Україні та видав важливу заяву

Перед країнами постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги.

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Столтенберг закликає членів НАТО давати зброю Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.

Столтенберг на пресконференції в Брюсселі відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке ті оголосили в останні дні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів, передає Європейська правда.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - додав генсек. відео дня

Столтенберг також навів Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО вказав Путіну жорстку умову перемовин. Агресор Росія не вирішуватиме, вступати країнам Європи до Північноатлантичного альянсу чи ні, сказав генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

Столтенберг різко спростував цю інформацію про введення військ НАТО в Україну. За його словами, НАТО надає величезну підтримку нашій державі, проте введення військових Північноатлантичного Альянсу не буде.

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