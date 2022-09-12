"Війну програємо": Гіркін в паніці через провал окупантів в Україні

Ігор Гіркін / УНІАН

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), заявив про реальну перспективу програшу РФ у розв'язаній Володимиром Путіним війні з Україною.

При цьому він обрушився з жорсткою критикою на адресу російських пропагандистів, які, на його думку, видавали бажане за дійсне.

"Дружний хор пропагандистів (нецензурно, - ред.) розписував, що ворог біжить. За Путіна, за віру, ми грянемо гучне ура", - журиться російський терорист.

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Він також нагадав про недавню катастрофу російських загарбників під Києвом.

"Ми вже давно не в Києві і не в Гостомелі, який залитий кров'ю нашого спецназу", - істерить колишній ватажок донецьких бойовиків.

"В таких умовах ми не те, що спеціальну військову операцію програємо (нецензурно, - ред.), ми її вже програли (нецензурно, - ред.). ми і війну програємо", - додав Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін заявив про те, що провал російських окупантів на півдні України нівелювати проблематично через відсутність ключового ресурсу-піхотних військ,

Раніше повідомлялося про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

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