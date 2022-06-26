Війна забрала брата, чоловіка і маму: українка залишилася з трьома маленькими дітьми на руках

Українка залишилася з трьома маленькими дітьми на руках / скріншот

Українка Тетяна Ластович втратила брата, маму і чоловіка на війні, яку почала Росії. Дівчина залишилася з трьома маленькими дітьми на руках та відмовляється від пропозицій виїхати за кордон.

Дівчина живе в найближчому місті до тимчасово окупованого Маріуполя, щоб після нашої перемоги повернутися з дітьми на землі, які захищав їх батько, розповіли в сюжеті "ТСН".

Її чоловік захищав Маріуполь і загинув на "Азовсталі" 21 квітня. Він три тижні не дожив до народження малюка. Він дуже чекав хлопчика і вибрав ім'я заздалегідь.

Тетяна та Олексій виховували ще 4-річну Ганну і 2-річну віку, а четверту дитину вони мріяли усиновити. Сім'я до повномасштабного вторгнення жила в Ялті під Маріуполем. Вони мали свій будинок - повний дітей, кішок і собак, яких Олексій витягував з біди. Щасливе життя на березі моря обірвалося 24 лютого.

У 2018 році вона втратила брата

Першим за захист України став брат Тетяни - Юрій Луговський пройшов Революцію Гідності. Згодом став легендарним розвідником-снайпером полку "Азов" на сході. Її брат з позивним "Барретом" загинув під Водяним у 2018 році.

Під виття сирен і постійні перебіжки в укриття народився Ілля

Після окупації Маріуполя Тетяні довелося виїжджати на українську територію. Коли вони проїжджали ворожі блокпости, їх обшукували, перевіряли всі речі. Коли сім'я була в безпеці, вони сказали водієві, що він вивіз сім'ю "азовців". Він тільки перехрестився і зрадів, що ця спецоперація вдалася.

читайте також"20 тисяч загиблих": у Маріуполі окупанти святкували і кричали пісні в караокеЗараз Тетяна чекає звільнення рідного міста від окупантів. Вона має намір повернуться до Маріуполя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці полку Нацгвардії "Азов", які неймовірно довго захищали Маріуполь, ділилися останнім шматком їжі з мирними жителями, які стали заручниками розв'язаної Росією війни.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби розмінувати "Азовсталь", де тривалий час перебували мирні жителі і захисники Маріуполя. Двоє саперів підірвалися на міні.

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