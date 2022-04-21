Війна в Україні може бути закінчена прямими переговорами між Путіним і Зеленським - Подоляк

Зеленський зможе на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі / Фото Reuters

Війна Росії проти України може бути завершена прямими переговорами між главами двох країн - Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає пресслужба глави держави.

"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – сказав він.

Подоляк переконаний, що Зеленський зможе на переговорах донести до Путіна ключові, принципові для України речі. Водночас, на думку радника глави ОП, слід дочекатися розвитку ситуації на Донбасі.

"Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбити наші міста вони, на жаль, продовжують. У них ще є жива сила і техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому давайте почекаємо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позицію сторін, передусім президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах", - зазначив Подоляк.

Як будуть розвиватися події, стане ясно в найближчий тиждень-півтора.

"У Збройних Сил України немає іншого шляху, окрім як домагатися сьогодні тактичних перемог на сході країни. Це принципово важливо, щоби ми залишилися вільними, не жили в таборі", - Подоляк.

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін позитивно оцінюють можливість проведення двосторонніх переговорів. Але для цього повинні бути створені певні умови, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, зараз найскладнішими питаннями залишаються статуси окупованих Криму і Донбасу. Дипломат підкреслив, що якщо найближчим часом узгодити ці моменти не вдасться, то війна може затягнутися на багато років.

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