Ситуація біля Авдіївки змінилась: росіяни застосували нову тактику - 3 ОШБр

Заступник командира 3 ОШБр зазначив. що росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки зосередившись на населеному пункті Ласточкине.

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Росіяни застосували нову тактику для наступу після захоплення Авдіївки / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Ситуація на Авдіївському напрямку відчутно змінилася. Ворожа сторона не припиняє свої наступальні дії та намагається прорвати оборону ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Жорін вказав, що наразі ситуація на цьому напрямку відчутно змінилася. Українські захисники перегрупувалися на більш вигідні тактичні позиції, з яких зручніше вести оборону. На цих позиціях вони зараз знаходяться й виконують свої бойові завдання.

"Ситуація суттєво змінилася, порівнюючи тими подіями, що відбувалися безпосередньо у місті. Те, що відбувалося у місті, – це сторінка героїзму піхоти в надзвичайно складних, нерівних та пекельних умовах. При чому не в зовсім зручному тактичному положенні, з ворогом, який переважає, з постійними КАБами", – наголосив Жорін. відео дня

Він також зазначив, що противник не припиняє своїх спроб і продовжує наступні дії за межами міста, зосереджуючи основні зусилля в напрямку населеного пункту Ласточкине.

Жорін повідомив, що до цього району російське командування перекинуло значну кількість особового складу та техніки. Лише сьогодні зранку було знищено 5 бойових машин піхоти та декілька рот піхоти. Він підкреслив, що це не єдиний такий випадок, а скоріше постійні атаки протягом кількох днів, які супроводжуються використанням техніки та без неї. Окупанти намагаються прорватися пішки, а також використовують техніку, включаючи танки.

"В них достатньо сил, щоб продовжувати наступальні дії. Тільки ми тепер знаходимося в кращому тактичному положенні. Перевага сил там суттєво не змінилася. У ворога й досі багато техніки, особового складу, працює авіація", – повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Додатково, зараз спостерігаються випадки, коли російські військові атакують позиції ЗСУ за допомогою безпілотників типу "Ланцет". Жорін відмітив, що раніше росіяни не використовували цю тактику.

"Зараз вони роблять абсолютно все, щоб продавити нашу оборону на тих рубежах, які ми її займаємо. Успіху на цю мить вони не мають", – підсумував Жорін, розповідаючи про ситуацію на Авдіївському напрямку.

Ситуація в Авдіївці

Захоплення Авдіївки Росією вважається важливим показником зміни ходу повномасштабної війни, яка триває вже майже повні два роки, заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Данілов висловив думку, що якби Збройні Сили України мали достатньо боєприпасів і засобів ураження для того, щоб зупинити ворога, вони це зробили б.

У Пентагоні прокоментували відхід українських сил з Авдіївки, назвавши це рішення "стратегічним". За словами заступника спікера Пентагону Сабріни Сінгх, захисників України вивели з міста для збереження артилерії та снарядів, яких критично не вистачає без допомоги США.

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