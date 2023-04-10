"Путін вичерпав свій ліміт часу": Данілов сказав, на чиєму боці зараз час у війні

Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін вичерпав свій часовий ліміт. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну. А тепер наслідки своїх дій Путін не зможе виправити ні за рік, ні за два чи три роки.
У війні зараз час грає на боці тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями і не відступає. Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у Facebook.
"До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого", – зазначає Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що Путін, ймовірно, сподівається пересидіти найближчі події в бункері. Російський диктатор хоче дочекатися, "чи то коли "Захід стомиться від України", чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться "голодні бунти", припускає Данілов.
Він наголосив, що глава Кремля уже вичерпав свій часовий ліміт. Він помилився, приймаючи найголовніше рішення свого життя – напасти на Україну.
"Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу", – підсумував Данілов.
Війна в Україні
Командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.
Нагадаємо, у боях на Донбасі, на Авдіївському напрямку, українські військові знищили ворожий вертоліт Мі-24. Крім того, у мережі також опубліковано відео пожежі в районі Авдіївки після влучання дрона ЗСУ по системі ППО РФ.
Раніше повідомлялося, що винищувач країни-агресорки РФ ледь не збив розвідувальний літак Великої Британії в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135. Один із цих літаків наблизився до британського літака на відстань 5 метрів. Пізніше, перебуваючи на відстані від британського літака, він навіть випустив по ньому ракету. Цей інцидент міг втягнути США та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні.
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