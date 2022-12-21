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"Війна може закінчитися за два тижні": експерт розповів, що потрібно для швидкої перемоги України

21 грудня 2022, 21:45
Російський політолог нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який чітко назвав озброєння, яке йому потрібне для перемоги у війні з РФ.
'Війна може закінчитися за два тижні': експерт розповів, що потрібно для швидкої перемоги України
Піонтковський розповів, що потрібно для швидкої перемоги України / скріншот

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський заявив, що терміни закінчення війни в Україні залежать від масштабів постачання зброї нашими західними партнерами. За достатньої кількості військової техніки, війну можна закінчити за два тижні. Про це він сказав в ефірі "Апостроф".

Так, російський політолог нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який чітко назвав озброєння, яке йому потрібне для перемоги у війні з РФ.

"Залужний чітко сказав, який набір озброєнь йому потрібен, щоб війна закінчилася, грубо кажучи, за два тижні. Він сказав, що йому потрібно для звільнення Мелітополя, а взяття цього міста розрізає російське угруповання на півдні та обрушує фронт. У нашому випадку передбачати тривалість війни дуже просто – це визначається масштабом американської військової допомоги. І це вирішує одна літня і не дуже рішуча людина, яка сидить у овальному кабінеті Білого дому", - сказав Піонтковський.

Заява Залужного про озброєння для ЗСУ

Раніше головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що може перемогти у війні, проте необхідно більше озброєння.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу зробити це з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно", - сказав Залужний.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував слова Залужного, який назвав число важкої бронетехніки, необхідної ЗСУ для продовження наступальних операцій.

За словами глави Міноборони, Головком ЗСУ, говорячи про необхідність в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицях для перемоги, мав на увазі потреби конкретної операції. Міністр оборони пояснив, що для повної деокупації українських земель станом на 1991 рік потрібно більше техніки та озброєння.

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війна в Україні Андрій Піонтковський війна Росії та України
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