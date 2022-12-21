"Війна переходить у нову фазу": у Білому домі назвали причину візиту Зеленського до США

Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

У Білому домі пояснили, чому Байден запросив Зеленського до США / ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки він вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі в ефірі CNN.

"Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо в нову фазу цієї війни, це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити", - сказав Кірбі.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом із збереженням санкцій проти Росії та підтримкою українського народу.

Також Кірбі зазначив, що лідери обох країн обговорять, як може закінчитися війна. За його словами, це делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами.

"Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про поняття президента Зеленського про "справедливий мир" і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми допоможемо Україні досягти цього", - сказав Кірбі.

Як зазначив речник Білого дому з питань нацбезпеки, Зеленський усвідомлював ризики, на які він йшов, покидаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

"Ми співпрацюємо з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як проїжджаючи через Сполучені Штати, так і повертаючись назад", - додав Кірбі.

Зустріч Зеленського та Байдена

Сьогодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом у США.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом, президент дозволить безпосередньо пояснити реальну ситуацію в Україні і розповісти, яка саме зброя потрібна ЗСУ, щоб надалі боротися з російською агресією. Також візит Зеленського спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою і Україною "охолоджуються".

До слова, у Путіна вже вибухнули реакцією на візит Зеленського до США. Так, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не чекає для себе нічого хорошого у зв'язку з цим візитом. Кремлівський представник також зазначив, що візит Зеленського до Вашингтона зробить Москві тільки гірше.

Вас може зацікавити: