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Війна на виснаження: окупанти націлилися на чотири міста України - Міноборони

23 червня 2022, 15:59

Командуванню РФ потрібен привід для того, щоб оголосити про виконання завдання зі встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

війна, російська техніка
/ Фото Reuters

Російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Як підкреслила вона в ході брифінгу, загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

Найближчими цілями російських військ будуть Сєвєродонецьк і Лисичанськ, зазначила представник Міноборони.

Вона пояснила, що командуванню РФ потрібен привід для того, щоб оголосити про виконання завдання зі встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

"Надалі ворог планує зосередити свої зусилля на захопленні найбільших міст Донецької області - Краматорська та Слов'янська", - сказала вона.

Говорячи про характер бойових дій на сьогоднішній день, вона пояснила, що згідно з аналізом Головного управління розвідки МО, Росія веде проти України війну на виснаження.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.

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Міноборони України Ганна Маляр війна Росії та України
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