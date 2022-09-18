Війна йтиме до літа 2023 року: військовий експерт назвав причини

ЗСУ, російські окупанти/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Військовий експерт Петро Черник вважає, що вже через місяць активна фаза війни тимчасово затихне через негоду.

За його словами, вже навесні-влітку 2023 року відновиться контрнаступ.

"Так виглядає, що саме річка Оскол буде новою лінією розмежування на Харківщині. Повторити таку Харківську операцію буде в рази складніше. Маємо усвідомлювати, що противник також вчиться і робить висновки", - сказав військовий експерт в ефірі телеканалу 1+1.

За його словами, "немає сумніву, що вони будуть шукати момент і спосіб, щоб контратакувати".

"Загальна лінія фронту не змінилася - вона продовжує за тисячу км, а на Бахмутському напрямку противник і далі намагається тиснути всіма доступними йому силами. На мій погляд, до місяця часу ця активна фаза війни затихне, тому що підуть дощі і почнуться активні артилерійські дуелі, а вже навесні і влітку почнеться нова гаряча фаза російсько-української війни, яка в підсумку повинна "умогилити" московський імперіалізм", - пояснив Петро Черник.

Путін просить переговорів з Україною

Президент РФ Володимир Путін 16 вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва зробив заяву про те, що він нібито готовий до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Зеленський, за його словами, нібито відмовляється від предметного діалогу.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав - не знаю де, але публічно - що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", - сказав глава держави-агресора.

За словами президента держави, яка сама напала на Україну, Київ, мовляв, не хоче переговорів, а прагне вирішити питання з Росією військовим шляхом.

"На жаль, тільки протилежна сторона, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою", - "поскаржився" Путін.

Примітно, Путін визнав контрнаступ ЗСУ і несподівано допустив формулювання "в Україні" замість "на", як він зазвичай говорить в руслі російської пропаганди.

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