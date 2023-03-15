"Ось вам система колективної безпеки": Жданов назвав спосіб закінчити війну

Якщо Україна погодиться на переговорний процес відходом російських військ 24 лютого 2022 року, це буде відкладена війна, впевнений експерт.

Олег Жданов, Володимир Путін / Главред, сайт Кремля

Зараз план мирних переговорів для України з Росією неприйнятний, переконаний військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, найкращий з можливих варіантів завершення війни в Україні - вихід на кордони 1991 року, після якого потрібно застосовувати дипломатичні інструменти, але не раніше.

"Справа в тому, що якщо ми погодимося на переговорний процес відходом російських військ 24 лютого 2022 року, це буде відкладена війна, це буде "Мінськ-3". Це означає, що збройний конфлікт ще більше інтенсивності, ніж сьогодні виникне через якийсь проміжок часу. Ми це все вже проходили, тому всі прекрасно розуміють, що якщо зараз не вийти на державний кордон, то війна не буде закінчена. Це буде просто перерва у війні, навіть не перемир'я, а перерва", - пояснив Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також експерт зазначив, що тільки після виходу ЗСУ на кордони 1991 року ми маємо повне право створювати систему колективної безпеки, запрошувати іноземні війська вздовж кордону, що б було як в країнах Балтії сьогодні.

"Американські і німецькі війська стоять на охороні державних кордонів країн Балтії, і тому, якщо Росія рипнеться, вона в першу чергу буде воювати з американськими солдатами і з німецькими солдатами. Ось вам система колективної безпеки", - підсумував експерт.

Кремль клянчить переговори в України і заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що дзвонив директору країни-агресора Росії Володимиру Путіну в грудні минулого року і зажадав вивести окупаційні війська Москви з території України, а також знайти політичний спосіб завершення війни. Путін, у свою чергу, поскаржився, що Київ посилився і не збирається ні про що розмовляти з Москвою.

Пізніше Шольц зазначив, що буде і далі дзвонити Путіну з вимогою виведення окупантів РФ з України. У Кремлі висловили готовність "поговорити" з Берліном, проте главі агресора Росії так ніхто і не подзвонив.

У лютому представники країни-окупанта Росії заклянчили переговори в України, мовляв, "без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В Офісі президента Зеленського підкреслили, що Москва насправді не збирається вести реальні переговори і прагне уникнути відповідальності за свої злочини в Україні.

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