Чи окупували російські війська Велику Новосілку: у ЗСУ відповіли

Українські захисники тримають позиції у населеному пункті.

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Трегубов заперечив втрату Великої Новосілки / Колаж: Главред, фото deepstatemap, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Трегубова:

У селищі тривають бої

ЗСУ знищують росіян та ворожу техніку

Українські війська в оточенні не перебувають

У неділю ввечері, 26 січня, російські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ захопила Велику Новосілку в Донецькій області. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону спростував заяви росЗМІ та заявив, що в селищі тривають бої.

Він зазначив, що українські бійці знищують техніку та особовий склад ворога на цьому напрямку.

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"Там йде бій, там ще є українські війська та позиції. Уточнювати, де вони там, я говорити не можу, бо це поставить під загрозу операцію... Можу сказати лише, що бій там зараз триває", - заявив Трегубов.

Він також спростував інформацію, поширену загарбниками про те, що українські війська буцімто опинилися в оточенні у Великій Новосілці.

"Згідно з моєю інформації, українські війська в оточенні не перебувають. Цьому вдалося запобігти", – підкреслив речник.

Наступ на Велику Новосілку - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українські військові продовжують важкі бої з російськими окупантами за селище Велика Новосілка на Донеччині.

Нагадаємо, боєць із позивним "Мучний" повідомив про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

Згодом ситуацію у Великій Новосілці прокоментували і в 110 окремій механізованій бригаді. Військові стверджують, що загрози оточення українських підрозділів немає. У бригаді також повідомили про вихід підрозділів з окремих районів, де виникала загроза оточення, але бої в Великій Новосілці продовжуються і ЗСУ намагаються знищити якомога більше сил та засобів противника, який має значну перевагу у піхоті.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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