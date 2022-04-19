УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Озброїти Україну і "знекровити" РФ: в ОП назвали єдиний спосіб зупинити війну

19 квітня 2022, 12:27

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що західні держави, які "заплющують очі на війну, боячись зростання цін, отримають і те, і інше".

Подоляк назвав єдиний спосіб зупинити війну/ Reuters, ОПУ

Щоб швидко зупинити війну, яку Росія розв’язала проти України, потрібно "знекровити" РФ за допомогою нафтового і газового ембарго і в той же час озброїти нашу державу.

Це єдиний спосіб якомога швидше усе зупинити. І в цьому повинні допомогти міжнародні партнери, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

За словами Подоляка, увесь світ чекає продовольча криза у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

"Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, й інше", – наголосив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що російська армія пішла на загострення на Донбасі, ситуація важка. Однак Збройні сили України обороняються і вже відбили ворожий наступ у Рубіжному та Попасній. У противника десятки загиблих. Вночі кількість обстрілів збільшилася, але військам РФ прорватися не вдалося. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також раніше американський дипломат Роберт Пірсон озвучив країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна. Якщо російським військам і самій РФ вдасться вижити в протистоянні з Україною, президент країни-агресора Володимир Путін не обмежиться лише цією війною. Він може спробувати захопити інші держави, серед яких є і країни-члени НАТО.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк новини України Офіс президента
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризиГороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділюУкраїну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФЗнищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФ Католицька пасха 2022: дати і традиції святаКатолицька пасха 2022: дати і традиції свята Пропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера МоскваПропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера Москва
Підтримайте Главред

Останні новини

13:27

Десантники армії України розтрощили та знищили бронегрупу військ Росії з Томську

13:00

Битимуть до останнього дня війни: Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по УкраїніВідео

12:47

"Це останній резерв РФ, більше немає": Арестович розповів про те, що відбувається на Донбасі та півдні України

12:34

"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в ІрпеніВідео

12:30

Путін перетворив Росію на негарну подружкуПогляд

Реклама
12:27

Озброїти Україну і "знекровити" РФ: в ОП назвали єдиний спосіб зупинити війнуВідео

12:09

Троє п'яних росіян напали на українця за "Слава Україні" - один з них міг бути уродженцем ЛьвоваВідео

11:44

Аль Пачіно зустрічається з дівчиною, молодшою за нього на 53 роки

11:30

Гороскоп на завтра, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

11:24

"Мотор валяється, баки розлетілися": зустріч російського танка з українським "піоном" потрапила на відеоВідео

11:24

70-річна українка їздила автостопом у Бучу, щоби знайти тіло вбитого окупантами синаВідео

10:47

"На тризуб, як шампур, двоголового орла!": Коля Серга написав нових хіт про російських ВаньокВідео

10:41

Загострення на Донбасі вже розпочалося, але ЗСУ діють: воїни відбили атаки РФ у Рубіжному і Попасній

10:32

Якщо РФ виживе в Україні: названо країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна

10:15

Росія програє війну в Україні: як Путін припустився фатальної помилкиПогляд

09:34

Путіна можуть відсторонити від влади або вбити: російський опозиціонер назвав вирішальний факторВідео

09:31

"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність

08:51

У війні в Україні не буде переможця - Ердоган

08:50

"Не стримався": Олег Сенцов сходив на могильну плиту Путіна

08:43

Російські моряки вже не хочуть брати участь у війні - втрати 126-ї бригади становлять до 75%Відео

Реклама
08:34

Капкан для безумного ведмедя: чому Україна роками воюватиме з РосієюПогляд

08:01

Урагани, смерчі і навіть вертоліт: окупанти "подарували" ЗСУ техніки на 1 млрд доларівВідео

07:52

Під Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники

07:17

Байден не приїде в Україну: у Білому домі розповіли, кого можуть відправити до Києва замість нього

07:08

26-річний українець спалював техніку ворога коктейлями Молотова - за це його розстріляли окупантиВідео

06:39

Запаси Росії закінчуються, або Російська економіка невблаганно мчить до катастрофиПогляд

06:37

Бунт у Дагестані: кавказці відмовляються воювати проти УкраїниФото

06:37

"Пташка" впала: ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети

06:05

Окупанти кинули свій БТР і втекли, коли дізналися, що проти них воює Правий секторВідео

06:00

У Підмосков'ї знайшли "тещу" Зеленського: пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

05:36

Нова фаза війни в Україні почалася: Арестович розповів, в яких містах буде найгарячіше

05:30

Кампанія терору: в Держдепі США різко висловилися щодо дій Росії

05:04

Грошова удача і неймовірне везіння: знаки, які розбагатіють до середини літа

04:33

Киянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом

04:00

"Це крик душі": Козловський випустив нову пісню, записану під звуки бомбардування Києва і сиренВідео

03:40

В Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший деньВідео

03:05

"Один літак вартий найжорсткіших санкцій": журналіст пояснив, чому санкційна політика Заходу – марнаВідео

02:32

Скільки разів під час війни безпечно для психіки читати новини - відповідь психологаВідео

02:02

Як виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способи

01:32

Путіну потрібні не люди, а території: експерт пояснив, навіщо окупанти рівняють із землею Маріуполь

Реклама
00:52

Переговори між Росією та Україною заморожені: Ердоган назвав причинуВідео

00:51

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

00:31

"Прямо зараз йде потужний артобстріл": Арестович назвав завдання окупантів у головному бою за ДонбасВідео

00:26

У США впровадили спеціальний статус для громадян України: що це означає

00:15

"Я не знаю, який ще народ тримався би так мужньо": Віра Полозкова зізналася в любові Україні

00:11

"Їхали на навчання": мати "зниклого" на крейсері Москва строковика розкрила брехню РФВідео

00:02

"Подарунок фюреру": Данілов розкрив терміни планів РФ по захопленню ДонбасуВідео

18 квітня, понеділок
23:58

Війна в Україні не закінчиться в найближчі тижні: експерт назвав дві причиниВідео

23:34

"Путіна укокошать": психотерапевт розкрила страшний діагноз господаря Кремля

23:16

Макрон навідріз відмовився назвати "червону лінію" в війні Росії проти України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти