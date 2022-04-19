Озброїти Україну і "знекровити" РФ: в ОП назвали єдиний спосіб зупинити війну

Подоляк назвав єдиний спосіб зупинити війну/ Reuters, ОПУ

Щоб швидко зупинити війну, яку Росія розв’язала проти України, потрібно "знекровити" РФ за допомогою нафтового і газового ембарго і в той же час озброїти нашу державу.

Це єдиний спосіб якомога швидше усе зупинити. І в цьому повинні допомогти міжнародні партнери, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

За словами Подоляка, увесь світ чекає продовольча криза у разі, якщо війна в Україні затягнеться.

"Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, й інше", – наголосив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що російська армія пішла на загострення на Донбасі, ситуація важка. Однак Збройні сили України обороняються і вже відбили ворожий наступ у Рубіжному та Попасній. У противника десятки загиблих. Вночі кількість обстрілів збільшилася, але військам РФ прорватися не вдалося. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також раніше американський дипломат Роберт Пірсон озвучив країни, які можуть стати наступними жертвами Путіна. Якщо російським військам і самій РФ вдасться вижити в протистоянні з Україною, президент країни-агресора Володимир Путін не обмежиться лише цією війною. Він може спробувати захопити інші держави, серед яких є і країни-члени НАТО.

Читайте також: