Озброєння, авіація і люди: Ступак розглянув можливість контрнаступу ЗСУ

Чимало у 2025 році залежатиме від західних партнерів та їхньої підтримки.

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Наразі рано говорити про початок контрнаступальних дій ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Протягом останніх місяців іноземні видання не лише обговорюють можливість мирних переговорів між Україною та країною-агресором Росією, але й здатність ЗСУ піти у масштабний контрнаступ у 2025 році.

Однак будувати такі прогнози станом на сьогодні не варто. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Головною причиною, чому наразі контрнаступ не можна розглядати, як реальний сценарій - нестача ресурсів.

При чому, як і людських, так і технічних. Експерт нагадав, що 72 бригада ЗСУ, яка тримала Вугледар виснажена. Чимало інших бригад недоукомплектовані, а озброєння та авіацію Україні не постачають у необхідних обсягах.

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"Щоб забезпечити певну перевагу у повітрі та підтримати наступ, нам потрібні сотні одиниць авіації. Тому я поки що не вірю у можливість українського контрнаступу", - пояснив він.

Наразі також залишається незрозумілим, якою буде підтримка від західних партнерів у наступному році. До прикладу, німецький канцлер Олаф Шольц вже попередив, що велика діра у бюджеті його країни вплине на виділення допомоги Україні.

"Наприклад, минулої осені, у жовтні, у США розпочалася епопея із виділенням грошей Україні. Це тривало до 23 квітня 2024 року. Зволікання коштувало нам десятки чи навіть сотні втрачених населених пунктів. І незрозуміло, скільки грошей на військову допомогу буде виділено 2025 року. Якщо знову виникнуть затримки, про який контрнаступ тоді йтиметься? Забігати наперед так далеко не можна", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак? Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Можливість контрнаступу ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, що Україна може розпочати контрнаступ у 2025 році, однак тільки якщо отримає достатньо військової техніки від Заходу та дозвіл на удари по території РФ.

Раніше про необхідність переносити війну не тільки на територію Росії, а й у Білорусь заявив депутат Верховної Ради України Олег Дунда. Він вважає, що Україні не варто зупинятися, і вона повинна проводити такі операції, щоб перемогти у війні проти Росії.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ще не дочекавшись масштабного контрнаступу, діють на окремих ділянках фронту, щоб наносити ворогу контрудари. Так українські військові провели успішну операцію, захопивши сім російських позицій на північ від Липців.

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