Росіянам, які воювали за Україну, спростили отримання громадянства: Зеленський підписав закон

/ УНІАН

Одержати українське громадянство за спрощеною схемою зможуть іноземці та особи без громадянства, які захищали територіальну цілісність і недоторканність країни.

Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.

Як відомо, Верховна Рада прийняла документ у другому читанні 14 грудня, за нього проголосували 285 депутатів.

"Підписано закон "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб", - йдеться в повідомленні ОП.

Хто зможе отримати український паспорт за спрощеною процедурою:

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громадяни РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання;

іноземці та особи без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у Збройних силах України та особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об'єднаних сил.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував введення подвійного громадянства для українців за кордоном.

За його словами, у світі 65 млн українців. Для громадян України, які проживають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

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