У МВС розповіли, коли українцям можуть дозволити мати паспорти інших країн

Кабінет міністрів незабаром завершить підготовку законопроєкту про множинне громадянство.
Незабаром до парламенту подадуть проєкт закону, який дозволятиме подвійне громадянство в Україні, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. При цьому чиновник уточнив, що наразі триває експертиза цього документа в Мін'юсті.
Говорячи про сам документ, Єнін пояснив, що в ньому ідеться про те, щоб дозволити тим етнічним українцям, які мають паспорти держав-членів НАТО і ЄС, не відмовляючись від їх громадянства, отримати українське громадянство за територіальним походженням, передає "РБК-Україна".
"Мовиться про більш активне їх залучення – і в плані бізнес-процесів і культурної дипломатії, і в політичних процесах, які відбуваються в Україні. Ми не повинні залишати осторонь абсолютно природне бажання цих людей бути частиною України", – підкреслив Єнін.
Однак, додав він, є проблема: Україна стикається з агресією з боку Російської Федерації і бачить недружню політику з боку інших окремих сусідів, і певні заходи безпеки також повинні бути впроваджені.
Говорячи про терміни появи законопроєкту, Єнін прогнозує завершення підготовчих процесів законопроєкту на рівні уряду вже найближчим часом, а далі – слово за парлементом, тобто говорити про конкретні терміни ще зарано.
Подвійне громадянство в Україні: що відомо
- Україна офіційно не визнає подвійне громадянство. При цьому законів, як-небудь карають за подвійне громадянство, не існує.
- 22 вересня під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з українською діаспорою. Він пообіцяв їм, що реалізує ідею подвійного громадянства.
- Тоді він визнав, що наразі ввести подвійне громадянство в Україні непросто, оскільки деякі українці емігрували в країни, які не можна назвати друзями нашої країни.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявляв, що Україна повинна знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства в країні. При цьому, повинні бути винятки для окремих категорій українців, а також держав – зокрема, для Російської Федерації.