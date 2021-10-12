У МВС розповіли, коли українцям можуть дозволити мати паспорти інших країн

На розгляд Верховної Ради готується відповідний законопроект. / ua.depositphotos.com

Незабаром до парламенту подадуть проєкт закону, який дозволятиме подвійне громадянство в Україні, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. При цьому чиновник уточнив, що наразі триває експертиза цього документа в Мін'юсті.

Говорячи про сам документ, Єнін пояснив, що в ньому ідеться про те, щоб дозволити тим етнічним українцям, які мають паспорти держав-членів НАТО і ЄС, не відмовляючись від їх громадянства, отримати українське громадянство за територіальним походженням, передає "РБК-Україна".

"Мовиться про більш активне їх залучення – і в плані бізнес-процесів і культурної дипломатії, і в політичних процесах, які відбуваються в Україні. Ми не повинні залишати осторонь абсолютно природне бажання цих людей бути частиною України", – підкреслив Єнін.

Однак, додав він, є проблема: Україна стикається з агресією з боку Російської Федерації і бачить недружню політику з боку інших окремих сусідів, і певні заходи безпеки також повинні бути впроваджені.

Говорячи про терміни появи законопроєкту, Єнін прогнозує завершення підготовчих процесів законопроєкту на рівні уряду вже найближчим часом, а далі – слово за парлементом, тобто говорити про конкретні терміни ще зарано.

Подвійне громадянство в Україні: що відомо