Військовий експерт розповів, чи змусить Захід Україну йти на переговори з Росією

На думку Романа Світана, зараз немає ніяких передумов до того, що Україна піде на переговори з країною-агресором Росією.

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На думку Світана, варіант переговорів категорично виключений / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

На даний момент категорично не можливий варіант, при якій офіційний Київ піде на мирні переговори з країною-агресором РФ (навіть під тиском західних країн). Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Україна і Росія не сядуть за стіл переговорів, так як їх навіть організувати не можна. На даний момент вже є закон про неможливість такого роду дій. Та й народ України, а також армія не дозволять нікому з політичного керівництва виконати такий акт держзради – не вогневий контакт з противником. Тому немає сенсу навіть говорити про це", – сказав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія. відео дня

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше оцінив можливість переговорів з Росією. Як вважає гарант, поки не найкращий момент для діалогу, Київ готується до тривалої війни з російськими окупантами.

Диктатор Володимир Путін воюватиме до останнього, вважає журналіст Олександр Сотник. На його думку, говорити з Путіним ніхто не буде, проте Україна на випадок переговорів повинна отримати сильну позицію, забезпечену результатами на полі бою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Путін не хоче переговорів, а війна може тривати багато років. Підстав для проведення діалогу поки немає.

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