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Військовий експерт розповів, чи змусить Захід Україну йти на переговори з Росією

Дмитро Відоменко
29 вересня 2023, 02:12
На думку Романа Світана, зараз немає ніяких передумов до того, що Україна піде на переговори з країною-агресором Росією.
Світан, переговори
На думку Світана, варіант переговорів категорично виключений / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

На даний момент категорично не можливий варіант, при якій офіційний Київ піде на мирні переговори з країною-агресором РФ (навіть під тиском західних країн). Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Україна і Росія не сядуть за стіл переговорів, так як їх навіть організувати не можна. На даний момент вже є закон про неможливість такого роду дій. Та й народ України, а також армія не дозволять нікому з політичного керівництва виконати такий акт держзради – не вогневий контакт з противником. Тому немає сенсу навіть говорити про це", – сказав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше оцінив можливість переговорів з Росією. Як вважає гарант, поки не найкращий момент для діалогу, Київ готується до тривалої війни з російськими окупантами.

Диктатор Володимир Путін воюватиме до останнього, вважає журналіст Олександр Сотник. На його думку, говорити з Путіним ніхто не буде, проте Україна на випадок переговорів повинна отримати сильну позицію, забезпечену результатами на полі бою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Путін не хоче переговорів, а війна може тривати багато років. Підстав для проведення діалогу поки немає.

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війна Росії та України мирні переговори з Росією Роман Світан
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