Військовий експерт оцінив, який план звільнення Криму найбільш реальний

Як каже військовий експерт Роман Світан, є як мінімум два реалістичних варіанти звільнення Криму бійцями ЗСУ.

Роман Світан / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Сценарій звільнення ЗСУ Криму від російських окупантів до кінця літа 2023 року, який нещодавно озвучив колишній Головком військ США в Європі Бен Ходжес, цілком реальний ‒ але безпосередньо залежить від поставок Західної військової техніки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Такий сценарій можливий. Все залежить від кількості військової техніки, яка буде передаватися. Без західної допомоги ми не зможемо так швидко звільнити Крим. Якщо Захід передасть Україні запитувані засоби і техніку, допомога в обов'язковому порядку повинна включати і далекобійні ракети", ‒ сказав він.

Як каже Світан, є як мінімум два реалістичних варіанти звільнення Криму бійцями ЗСУ. Перший-передбачає використання західних далекобійних ракет і авіації.

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"Перший-знищення ракетами дальнього радіусу 150 російських гарнізонів у Криму. Якщо нам дадуть далекобійні ракети і авіацію, ми знищимо ці гарнізони з повітря. Можливе отримання далекобійних ракет типу ATACMS призведе до того, що росіянам нічим буде захищатися. Їм доведеться йти, оскільки вони в Криму потраплять в оперативне оточення. Після цього українські війська зайдуть на півострів. У такому випадку ЗСУ знадобиться менше боєприпасів і військової техніки для виконання завдань із зачистки Криму, оскільки там з'являться умови, за яких можуть працювати штурмові бригади", ‒ сказав він.

Інший сценарій, каже Світан, буде дуже кровопролитним ‒ оскільки передбачає пряму атаку ЗСУ на півострів.

Другий сценарій передбачає Фронтальний Захід українських військ до Криму. Однак тоді ситуація буде як на Донбасі-доведеться перемелювати весь півострів. У разі, якщо дальніх систем ураження нам так і не дадуть, знадобиться дуже багато легкої і важкої військової техніки, артилерії і боєприпасів до артилерії", ‒ сказав він.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначає, що для звільнення Криму українським військовим спершу потрібно вийти до Мелітополя, далі до Маріуполя і до Азовського моря, перерізавши сухопутний коридор. Це зруйнує шлях постачання російського угруповання в Криму по суходолу. Далі можна було б зруйнувати Кримський міст і заблокувати окупантів на півострові. Проте для цього всього потрібна далекобійна зброя.

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