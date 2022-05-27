Військовий експерт пояснив, як зброя від заходу вплине війну України з Росією / Колаж фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Країни Заходу хочуть швидко доставити в Україну зброю, але це питання часу.

Українські бійці очікують постачання західної важкої зброї - для того, щоб активно наступати на російських загарбників. Однак немає сенсу доставляти по одній-дві одиниці зброї, заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FreeДОМ".

"Про співвідношення сил 1 до 20. Справа в тому, що мається на увазі не загальне співвідношення, а співвідношення на окремих ділянках, де Росія зосередила велику кількість військ і створила таку перевагу. Це навіть не навколо всього Сєвєродонецька. Це на окремих напрямках, де вони ведуть наступальні діяння", - говорить експерт.

Як стверджує Жданов, ситуація ускладнюється тим, що країни Заходу, на відміну від України, продовжують жити в умовах мирного часу.

"Що стосується питання постачання Західної зброї: вони всі живуть в умовах мирного часу. Вони намагаються прискорюватися, але, на жаль, не так, як нам хотілося б. Якщо ми говоримо про артилерію, то відправляти по 1-2 зброї немає сенсу. Як мінімум, повинна бути сформована артилерійська батарея. Ще краще, якщо це буде дивізіон (18 одиниць зброї). Тоді це бойова одиниця, яка може вплинути на хід бойових дій на одному напрямку – на такому, як поблизу Сєвєродонецька. Там 5-6 напрямків. Один дивізіон може вплинути на ситуацію. Прийшли дві батареї "Цезар", вони відразу пішли на вогневу підтримку", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти наступатимуть на Сєвєродонецькому та Ізюмському напрямках до останнього солдата. Але їхні сили не безмежні і незабаром у війні на сході України трапиться різкий поворот. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов

Фахівець зазначив, що російськими окупаційними військами, за фактом, командують не генерали, а політики з Кремля. І тому така тактика приречена на провал.

"РФ ігнорує всі канони військового мистецтва. Вони наступальну операцію вже розтягнули на п'ятий тиждень. І я так розумію, що вони будуть наступати до останнього російського солдата на тому ж Сєвєродонецькому напрямку або на Ізюмському напрямку. Чому? Тому що завдання стоїть політичне, а не військове", – пояснив Жданов.

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