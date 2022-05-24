Підтримка України у війні проти РФ: експерт пояснив інтерес Вашингтона

/ Reuters

Прагматичний інтерес США в ситуації з підтримкою України в війні з РФ полягає в зниженні витрат Вашингтона на забезпечення безпеки Європи, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

"Після 24 лютого Всі країни активніше фінансують свої оборонні програми. А у Штатів, як відомо, в останні роки була претензія до європейських країн – вони не фінансували і не підтримували свої армії, і весь тягар оборонних витрат лягав на плечі США. Тепер же все навпаки", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Ще одним інтересом США він назвав охорону східних кордонів Євросоюзу: "Адже нестабільність Росії – довгострокова: коли Росія програє війну в Україні, вона скотиться в громадянську війну. Це очевидно вже зараз. Передбачається, що забезпечувати безпеку Європи будуть, перш за все, Україна і Польща".

Аналітик також звернув увагу на ще один плюс для США - вирішення питання енергетичної безпеки Європи за рахунок американських можливостей.

"Крім того, тепер закупівля американської зброї буде йти веселіше. Адже йтиме переозброєння всього блоку НАТО. Але, як би там не було, ключовим фактором стало небажання України бути під п'ятою Росії. Після цього у світі побачили, що в такій країні можна вірити, а такому народу потрібно допомагати", - додав Загородній.

читайте такожЗаморозка резервів і репарації: експерт пояснив, як РФ змусять заплатити за війну в Україні

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

Читайте ще: