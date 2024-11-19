Потужні вибухи у двох областях: у РФ прильоти після атаки безпілотників

Вибухи прогриміли в Бєлгородській і Воронезькій областях РФ.

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У РФ прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Воронезькій області прогриміли вибухи

Бєлгородська область під ударом дронів

Воронезька область країни-агресора РФ опинилася під ударом безпілотників, повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео вибухів, що сталися внаслідок атаки ударних БПЛА.

відео дня

В одному з районів Воронезької області почалася пожежа на промисловому підприємстві після атаки українських безпілотників. За словами місцевого губернатора, там нібито випускають тільки цивільну продукцію.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що його атакували понад п'ять БПЛА.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Співробітники евакуйовані. На місці працюють пожежники та інші оперативні служби", - зазначив глава регіону.

Крім того, вибухи також прогриміли в Бєлгородській області. Як повідомляє Astra, дрони атакували завод компанії ЕФКО.

Інформацію про атаку БПЛА підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. За його словами, "внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення".

Крім того, пошкоджено якийсь інфраструктурний об'єкт і лінію електропередач - жителі кількох вулиць Олексіївки залишилися без світла.

Дивіться відео - "бавовна" в РФ:

/ Скріншот

Удари по Росії - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що безпілотники завдали ударів по декількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із ключових заводів регіону, на якому виробляють ракетне паливо.

У Росії раніше повідомили про масовану атаку дронів на низку областей. Як з'ясувалося потім - один із безпілотників упав на нафтобазу в Ставропольському краї.

Як повідомлялося, у Росії також заявили про нібито знищення 19 українських безпілотників, які атакували територію країни. За повідомленням Міноборони РФ, 16 із них атакували Ростовську область.

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Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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