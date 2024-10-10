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Військових віком до 25 років не демобілізовуватимуть: у Раді назвали причину

Юрій Берендій
10 жовтня 2024, 17:41
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Спікер Верховної Ради наголосив, що демобілізація чоловіків віком до 25 років є питанням безпеки держави, а не можливість для піару.
Військових віком до 25 років не демобілізовуватимуть: у Раді назвали причину
В Раді назвали умову демобілізації 18–25-річних / Колаж Главред, фото: УНІАН, Главред

Демобілізація військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, мобілізованих через законодавчу колізію, може спричинити втрату окремих ділянок фронту. Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Еспресо".

"Ви знаєте, що ми не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді, впродовж цього періоду - я не можу назвати цю кількість, тому що ми проводили ці засідання в таємному режимі - певна кількість осіб від 18 до 25 років, які були обмежено придатними, були мобілізовані", - зазначив Стефанчук.

Голова парламенту наголосив, що без належної заміни демобілізованих це може призвести до серйозних проблем на фронті у протистоянні з Росією. Він підкреслив, що це питання безпеки, а не можливість для політичного піару.

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Стефанчук зазначив, що важливо не тільки демобілізувати молодих чоловіків, але й вирішити, хто замінить їх на фронті.

За його словами, влада усвідомлює, що мобілізація цієї категорії військовозобов'язаних сталася через недосконалість законодавства.

"І ми проговорили про це з військовими, і ви знаєте, що вони виконали свою обіцянку, після того, як ми з ними домовилися", - сказав голова Верховної Ради.

Він нагадав, що нова директива військового керівництва, яка була прийнята до ухвалення закону, вже забороняє мобілізацію осіб віком від 18 до 25 років.

"І ще до моменту внесення і прийняття цього закону, військові пообіцяли, що не будуть закріплювати цих мобілізованих по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту", - додав Стефанчук.

Стефанчук пообіцяв, що парламент знайде розв'язання цього питання.

Військових віком до 25 років не демобілізовуватимуть: у Раді назвали причину
Що відомо про новий закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - що відомо про зміни до правил мобілізації

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони повідомило про впровадження автоматизованого процесу видачі повісток, включаючи вручення через пошту з використанням реєстру "Оберіг". Про це повідомив Сергій Монукало, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1147, представники пошти повинні особисто передавати повістки від ТЦК та СП адресатам.

Крім того, 9 жовтня Верховна Рада України ухвалила рішення про заборону мобілізації громадян віком 18-25 років. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроект №11379-д був підтриманий 311 голосами.

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