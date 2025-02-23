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Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК: "Вона буде зручною"

Віталій Кірсанов
23 лютого 2025, 15:53
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Реформа ВВК дасть змогу проходити медкомісію без територіальної прив'язки, каже Умєров.
Умеров
Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК / колаж: Главред, фото: скріншот Офіс Президента України

Що сказав Умєров:

  • Реформа відбуватиметься у два етапи
  • Кожна поїздка в Рамштайн дає можливість отримати зброю

Реформа військово-лікарської комісії(ВЛК) відбуватиметься у два етапи. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025" у Києві в неділю.

"Зараз у нас буде реформа ЛКК, вона буде проходити у два етапи. Вона буде зручною, перший етап буде до 28 лютого - буде електронне направлення на ВЛК. Далі - другий етап до осені 2025 року, це буде розділення між медичними та адміністративними даними, яке дасть змогу вам проходити ВЛК без територіальної прив'язки", - сказав він.

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Окремо міністр наголосив на важливості продовження формату "Рамштайн", що об'єднує понад 50 країн.

"Працюємо щодня, щотижня, щомісяця, онлайн, офлайн із партнерами для того, щоб збільшити наші можливості. Кожна поїздка в Рамштайн дає нам можливість отримати зброю, гроші", - заявив Умєров.

ВВК в Україні - останні новини

Нагадаємо, термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжили до 5 червня. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що повістки на ВЛК не видають - військовозобов'язані мають самостійно звернутися до ТЦК або скористатися додатком "Резерв+".

Кабінет міністрів України ухвалив рішення заборонити направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію (ВЛК). Також спрощено процедуру підтвердження інвалідності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомляв Главред, заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що військово-лікарські комісії (ВЛК) незабаром почнуть використовувати електронні черги, поки що в тестовому режимі. Головна мета - скоротити черги і прискорити процес проходження комісій.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умеров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

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