Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК: "Вона буде зручною"

Реформа ВВК дасть змогу проходити медкомісію без територіальної прив'язки, каже Умєров.

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Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК / колаж: Главред, фото: скріншот Офіс Президента України

Що сказав Умєров:

Реформа відбуватиметься у два етапи

Кожна поїздка в Рамштайн дає можливість отримати зброю

Реформа військово-лікарської комісії(ВЛК) відбуватиметься у два етапи. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2025" у Києві в неділю.

"Зараз у нас буде реформа ЛКК, вона буде проходити у два етапи. Вона буде зручною, перший етап буде до 28 лютого - буде електронне направлення на ВЛК. Далі - другий етап до осені 2025 року, це буде розділення між медичними та адміністративними даними, яке дасть змогу вам проходити ВЛК без територіальної прив'язки", - сказав він. відео дня

Окремо міністр наголосив на важливості продовження формату "Рамштайн", що об'єднує понад 50 країн.

"Працюємо щодня, щотижня, щомісяця, онлайн, офлайн із партнерами для того, щоб збільшити наші можливості. Кожна поїздка в Рамштайн дає нам можливість отримати зброю, гроші", - заявив Умєров.

ВВК в Україні - останні новини

Нагадаємо, термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжили до 5 червня. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що повістки на ВЛК не видають - військовозобов'язані мають самостійно звернутися до ТЦК або скористатися додатком "Резерв+".

Кабінет міністрів України ухвалив рішення заборонити направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію (ВЛК). Також спрощено процедуру підтвердження інвалідності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомляв Главред, заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що військово-лікарські комісії (ВЛК) незабаром почнуть використовувати електронні черги, поки що в тестовому режимі. Головна мета - скоротити черги і прискорити процес проходження комісій.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умеров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

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