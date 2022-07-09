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Бійці "з пляжу" не потрібні ЗСУ: військовий психолог пояснив, що робити, коли вручили повістку

9 липня 2022, 14:06

Потрібно зробити службу метою для українців, вважає Андрій Козінчук.

призывники, украинские военные
Військовий психолог пояснив, що робити, коли вручили повістку/ news-ukraine.com, mukachevo.net

У Збройних силах України насправді не потрібні військові, яким несподівано вручили повістку десь на пляжі чи на пікніку, вважає військовий психолог Андрій Козінчук, який зараз несе службу у лавах української армії.

За його словами такі військовослужбовці, який потрапили на фронт по суті в якості покарання, будуть немотивованими. До того ж, це знецінює роботу і героїзм усіх інших бійців, які пішли воювати за свою державу за власним бажанням. Адже тепер тінь таких немотивованих вояків падатиме на всі ЗСУ, розповів психолог у студії "Сніданку 1+1".

Водночас він пояснив, як діяти, коли тобі вручили повістку. Він наголошує, що порушувати закон не можна. Тому в цьому випадку є лише два виходи: або прийти у військкомат і піти служити, або ж звернутися до адвоката та оскаржувати.

"Отримати повістку означає, що потрібно прибути за адресою, вказаною у повістці, пройти медобстеження, співбесіду і піти служити у Збройні сили. Якщо ти не проходиш службу, у тебе або професія, яка виключає службу (професії критичної інфраструктури – ред.), або стан здоров'я не дозволяє. Але зараз (по здоров’ю – ред.) дуже впала планка. Тут є два варіанти: іти проходити службу або іти до адвоката, юриста і оскаржувати", – пояснив Козінчук.

Він наголосив, що зараз не існує варіанту просто сказати "Я не хочу". Проте, на думку психолога, у майбутньому служба в армії не повинна бути примусовою. І він сподівається, що надалі в Україні можливо змінять закон.

Психолог наголошує, що службу в армії потрібно зробити метою, а не створювати такі умови, що призовникам хочеться сховатися.

"Я сподіваюсь ми змінимо закон, і служба в збройних силах буде метою, а не спробою втекти від цього всього. Особливо тоді, коли ти попадаєш у Збройні сили, у тебе щось не складається, і дуже мало механізмів звідти піти. Ти не можеш звільнитись. Але для мене важливо, щоб людина хотіла служити", – зазначив він.

Держава повинна заохочувати українців ставати військовослужбовцями, каже психолог. Адже повістками, врученими просто на вулицях, можна збільшити лише кількість військових в армії, а потрібно збільшувати якість.

Раніше повідомлялося, що в МВС закликали військкомати не вручати повістки усім підряд. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначав, що в Україні достатньо резервістів, однак у військкоматах необхідно навести порядок. Він назвав масове вручання повісток "ганебною самодіяльністю військкоматів".

Нагадаємо, мешканка Тернополя отримала повістку до військкомату за порушення комендантської години. Жінку зупинив патруль о 23:05 і прямо на вулиці вручив повістку.

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