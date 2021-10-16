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Водій-неадекват вигнав пасажирів: у Запоріжжі покарали матюкливого маршрутника

16 октября 2021, 17:08

Відносно водія винесли постанову про порушення правил карантину і наклали штраф.

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У Запоріжжі водій маршрутки поплатився за грубість / Скріншот

Отримав продовження скандал у Запоріжжі, де водій маршрутки вилаяв пільговиків, а потім висадив усіх пасажирів на найближчій зупинці і поїхав.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про хуліганство щодо водія, повідомляє прес-служба ГУНП Запорізької області.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили рейсовий маршрут, на якому сталася дана подія і фірму-перевізника.

Правоохоронці вже ідентифікували особу порушника, який зізнався у конфліктній ситуації 13 жовтня. На підставі зібраної інформації щодо водія винесли постанову про порушення правил карантину і наклали стягнення штрафу.

Крім того, на перевізника представники Укртрансбезпеки склали акт про порушення правил перевезення пасажирів, який надалі буде розглянуто на комісії.

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Триває досудове розслідування, відкрите за фактом хуліганства. Санкція за статтею передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Конфлікт у маршрутці в Запоріжжі: що сталося

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі водій маршрутки №69 нахамив чоловікові, який намагався скористатися пільговим проїздом. Водій навіть не намагався підбирати слова, використовуючи матірну лайку.

Емоційна мова шофера не мала. Після чого чоловік звернувся до погроз, що зійде з маршруту, якщо пільговик не вийде з автобуса. На цьому водій не зупинився і почав виганяти всіх пасажирів.

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