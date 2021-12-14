Кермувати навчився в Інтернеті і проїхав 60 км: на Сумщині підліток разом з братом втік з дому

Волонтери знайшли дітей у Харкові на вокзалі та передали їх поліції.
У Сумській області двоє дітей втекли з прийомної сім'ї. Старший брат посварився з вітчимом, забрав молодшого брата, після чого, прихопив з собою гроші і банківські карти, сів за кермо автомобіля і поїхав. Підлітку, який навчився водити в Інтернеті, вдалося проїхати 60 кілометрів. Діти опинилися у Харкові, на залізничному вокзалі їх знайшли волонтери і передали до поліції.
Як повідомляє ТСН. Ранок, у місті Тростянець на Сумщині двоє дітей декілька днів тому вирішили піти з дому. 15-річний підліток і його 10-річний брат втекли з прийомної сім'ї, взявши з собою гроші і банківські картки.
Старший підліток вперше в житті сів за кермо автомобіля. Йому вдалося проїхати 60 кілометрів, після чого автомобіль застряг у полі в місті Богодухів. Далі хлопці вирішили відправитися до Харкова, де їх на залізничному вокзалі знайшли волонтери, які передали дітей поліції.
У сюжеті йдеться про те, що старший підліток вирішив організувати втечу з сім'ї нібито після того, як прийомний батько посварив його через розбитий телефон. Хлопець вже вдруге тікає з сім'ї, в лютому його вже розшукували дві доби. Знайшли у Києві, куди він доїхав автостопом. Наразі вирішується питання, чи повернеться він в прийомну сім'ю.
Також він розповів, що керувати автомобілем навчився за допомогою різних програм і дивився, як кермує батько.
"Я весь час скачував різні програми, вчив різні знаки, відео дивився і у тата бачив, як він цим всім керує. До цього жодного разу не сідав за кермо. Ми дочекалися ночі, втекли через вікно і сіли за машину і поїхали", - підкреслив підліток.
Нагадаємо у Донецькій області двоє дітей втекли з дому після скандалу з п'яним вітчимом. Діти продали іграшку, щоб купити квиток до села Приміське. Там вони раніше жили з батьками.
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