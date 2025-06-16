Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Скільки ще українців під завалами в Ізраїлі: Зеленський прокоментував ситуацію

Руслан Іваненко
16 червня 2025, 01:55оновлено 16 червня, 02:26
89
МЗС України проводить перевірку інформації про постраждалих громадян унаслідок ракетної атаки Ірану.
Зеленский, Израиль, Иран
Українці опинилися серед жертв обстрілів Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот youtube.com, Главред

Про головне:

  • МЗС з’ясовує, скільки українців постраждали
  • Президент підтвердив загибель щонайменше п’ятьох громадян
  • Зеленський чекає офіційної доповіді щодо ситуації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ наразі уточнює інформацію про українців, які перебувають на території Ізраїлю та Ірану.

Під час звернення 15 червня він зазначив:

відео дня

"Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше".

Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю ввечері 14 червня та вночі 15 червня у дві хвилі. Внаслідок атак загинули та постраждали цивільні особи. За інформацією ізраїльських служб екстреної допомоги, під час другої хвилі ракетних ударів у центральній частині країни загинули четверо людей, серед яких двоє дітей.

У місті Бат-Ям близько 35 осіб можуть перебувати під завалами житлового будинку. Загалом близько 200 постраждалих потребують медичної допомоги через наслідки двох ракетних атак.

Війна Ізраїлю проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

Крім того, 14 червня під час масованої ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю загинули п’ятеро громадян України, серед яких — троє дітей.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

Читайте також:

Що таке МЗС України?

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України війна в Ізраїлі Удар Ізраїлю по Ірану
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки ще українців під завалами в Ізраїлі: Зеленський прокоментував ситуацію

Скільки ще українців під завалами в Ізраїлі: Зеленський прокоментував ситуацію

01:55Україна
РФ готує нові удари по об'єктах України: Зеленський розкрив дані розвідки

РФ готує нові удари по об'єктах України: Зеленський розкрив дані розвідки

22:32Війна
ЗСУ уразили об'єкт виробництва БпЛА в Росії: Генштаб розкрив деталі атаки

ЗСУ уразили об'єкт виробництва БпЛА в Росії: Генштаб розкрив деталі атаки

20:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 15 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 червня (оновлюється)

РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

Китайський гороскоп на завтра 16 червня: Коням - страх, Свиням - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 16 червня: Коням - страх, Свиням - занепокоєння

Грози, град та сильні зливи: синоптик сказав, де і коли в Україні чекати негоди

Грози, град та сильні зливи: синоптик сказав, де і коли в Україні чекати негоди

Останні новини

04:03

Трампа чекають серйозні проблеми через Маска - що задумав мільярдер

03:32

Єгипет відпочиває: в Україні є власні піраміди, про які знають одиниці

01:55

Скільки ще українців під завалами в Ізраїлі: Зеленський прокоментував ситуацію

00:48

Загострення у Сумській області: влада оприлюднила свіжі дані евакуації

15 червня, неділя
23:50

"Миротворець" з ракетами: Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
23:47

Хто має обмивати померлих: священник пояснив, чи обов'язково це робитиВідео

23:06

В Україні готують нові обмеження для водіїв 65+: що зміниться

22:32

РФ готує нові удари по об'єктах України: Зеленський розкрив дані розвідки

21:49

ЗСУ знищили більше половини: розвідка Британії назвала точні втрати КНДР

Реклама
21:47

Срібло стало чорним: простий лайфхак відновить його красу в домашніх умовахВідео

20:46

Що приховує скорочення допомоги США: ЗМІ розкрили подробиці

20:44

ЗСУ уразили об'єкт виробництва БпЛА в Росії: Генштаб розкрив деталі атаки

20:01

"Тільки цього бажаю": хто замінив Яну Глущенко в "Дизель шоу"

19:41

Масована атака Ірану в Ізраїлі забрала життя українців: що відомо

19:34

В Україні різко зміниться погода: з яких регіонів відступлять дощі та холоднеча

19:28

Ціни рвонуть вгору вже восени - улюблений продукт може відчутно подорожчати

18:54

Слово "хабар" має унікальне значення - історик розкрив несподівані деталіВідео

18:48

Несподіваний посередник: як Путін може втрутитися в конфлікт на Близькому Сході

18:39

Війна Ізраїлю проти Ірану - це надовгоПогляд

18:31

СБУ провела аналог "Павутини" в Криму: ЗМІ дізналися про операцію на "мінімалках"

Реклама
18:11

"Моя особиста справа": Ксенія Мішина вперше прокоментувала свій виїзд з України

17:34

"Зірка Голлівуду": Наталя Могилевська вперше показала свого батька

17:22

Трамп закликав Ізраїль та Іран укласти угоду та нагадав про свої успіхи

17:18

Україна та РФ переходять на новий формат обмінів тілами загиблих: що зміниться

16:27

Посилення мобілізації в Україні - що стоїть за цим кроком, дипломат розкрив деталіВідео

16:15

Гороскоп на завтра 16 червня: Скорпіонам - великий прибуток, Козорогам - крадіжка

15:48

"Неможливо передати цю втрату": на фронті загинув відомий український актор

15:47

Синоптик сказала, коли літня спека знову накриє Україну

15:21

Не гасне навіть під дощем: що вже 20 років горить у серці Карпат і лякає місцевихВідео

15:10

Як нагодувати всю сім'ю кабачками - неймовірно простий рецептВідео

15:03

Масовані удари РФ по Києву пошкодили офіс Boeing в Україні – FT

14:35

Де 3 відмінності між спортсменками: тільки люди із "зором орла" вгадають

14:34

"В найближчі тижні": Зеленський відреагував на удари РФ і назвав умови миру

14:30

Ціни злетіли на 50%: вартість популярної ягоди стрімко рвонула вверх

14:26

"США можуть почати програвати": прогноз потужного удару Трампа по РФВідео

14:10

"Напругу знято": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

13:58

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 червня

13:50

Чи змогли росіяни зайти на Дніпропетровщину - в ЗСУ заявили про аномальну ситуацію

13:34

Грози, град та сильні зливи: синоптик сказав, де і коли в Україні чекати негоди

13:30

"Про вишиванки на тлі собору": чи спілкується Кондратюк зі зрадницею Марченко

Реклама
13:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 червня

13:02

Прильоти й потужні вибухи: у Мережі дізналися про удар по місцях складання дронів РФВідео

12:49

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих - перші деталі

12:43

В Україні може подорожчати газ: у чому причина

12:12

"Не страждають": стала відома правда про розлучення Бєднякова і Короткої

12:09

ГУР провело зухвалу операцію проти військ РФ в Калінінграді - ЗМІ показали наслідкиВідео

11:53

Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні: у чому небезпека

11:43

"Армія паралізована, РФ не зможе воювати": дипломат назвав стратегію успіху УкраїниВідео

11:40

"В Ірану є все, щоб бахнуло": прогноз імовірності ядерної війни

10:59

Китайський гороскоп на завтра 16 червня: Коням - страх, Свиням - занепокоєння

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийМаксим ГалкінПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонНастя КаменськихАлла Пугачова
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти