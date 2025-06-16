Скільки ще українців під завалами в Ізраїлі: Зеленський прокоментував ситуацію

МЗС України проводить перевірку інформації про постраждалих громадян унаслідок ракетної атаки Ірану.

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Українці опинилися серед жертв обстрілів Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот youtube.com, Главред

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МЗС з’ясовує, скільки українців постраждали

Президент підтвердив загибель щонайменше п’ятьох громадян

Зеленський чекає офіційної доповіді щодо ситуації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ наразі уточнює інформацію про українців, які перебувають на території Ізраїлю та Ірану.

Під час звернення 15 червня він зазначив:

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"Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше".

Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю ввечері 14 червня та вночі 15 червня у дві хвилі. Внаслідок атак загинули та постраждали цивільні особи. За інформацією ізраїльських служб екстреної допомоги, під час другої хвилі ракетних ударів у центральній частині країни загинули четверо людей, серед яких двоє дітей.

У місті Бат-Ям близько 35 осіб можуть перебувати під завалами житлового будинку. Загалом близько 200 постраждалих потребують медичної допомоги через наслідки двох ракетних атак.

Війна Ізраїлю проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

Крім того, 14 червня під час масованої ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю загинули п’ятеро громадян України, серед яких — троє дітей.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

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Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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