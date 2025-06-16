Вони приїхали на лікування з Одеси: в Ізраїлі загинула ціла українська родина

У Ізраїлі іранська ракета вбила одразу три покоління однієї родини.

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У Ізраїлі загинула ціла родина з Одеси / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Іранські ракети атакували Ізраїль. Удари завдавалися по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Під час одного з таких ударів загинула ціла родина з Одеси. Про це розповів історик та журналіст Шимон Бріман з посиланням на пресреліз посольства України в Ізраїлі, повідомляє Суспільне.

В один момент обірвалось життя п'яти людей - бабусі, мами, доньки та двох молодих племінників. Вони всі прибули на лікування в Ізраїлі і зупинились у місті Бат-Ям. Іранська ракета вбила їх 14 липня.

"Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі. Вчора ввечері був короткий пресреліз посольства України в Ізраїлі. Ми відчуваємо, що є якась спільна доля між українцями та ізраїльтянами", — зазначив Шимон Бріман. відео дня

Війна Ізраїлю проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

Війна між Іраном та Ізраїлем / Інфографіка: Главред

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

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