У Львові мати залишала без нагляду голодну і хвору 6-річну дитину на ніч у готелі / ua.depositphotos.com

У Львові дирекція готелю поскаржилася поліції на недоглянутого, голодного і хворого хлопчика, який вже 2 тижні живе в їхньому закладі. Його щодня без нагляду в номері залишала мати. Поліція вилучила малюка і вже хотіла помістити до притулку, але з'ясувалося, що у дитини "ковід".

Номер у готелі, де проживали 24-річна Софія та її шестирічний син Мирослав, коштує 700 гривень на добу, розповіли працівники закладу. Умов для приготування їжі немає. Жінка замовляла в номер піцу та іншу швидку їжу. Так що готельєри підгодовували хлопця домашніми стравами, повідомляє ТСН.

Співробітники готелю кажуть, що хлопчик весь час сидів у номері. Гуляти мама його не виводила. Одного разу вночі прибіг на рецепцію, бо у нього розрядився телефон. Готельєри проводили з мамою виховні бесіди, а коли це не допомогло — дирекція готелю викликала поліцію.

На питання, куди вона відлучається ночами, копам пояснила, що працює в Call-центрі, проте ні назви Call-центру, ні де він знаходиться — вона повідомити не змогла.

Коли хлопчика оглянули медики, з'ясувалося, що у нього "ковід", і його госпіталізували. За словами лікарів, хвороба має легкий перебіг. Зараз маленький пацієнт почувається добре.

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Сім'я з Харкова, кажуть у поліції, але останні кілька років живе у Львові. Торік у жінки вже забирали сина, бо залишала малюка на знайому і не поверталася протягом тривалого часу.

Справу було передано у Харківську соцслужбу. Хлопця віддали під опіку прабабусі, але мама забрала сина і знову з ним повернулася до Львова.

У номері, де жінка з дитиною жила два тижні, залишилися речі та кіт.

У ювенальній поліції підкреслюють, що надалі вирішуватиметься питання про притягнення цієї жінки до адміністративної відповідальності і взагалі питання про повернення їй дитини. Попередньо відомо, що справу про позбавлення Софії батьківських прав харківські соцслужби програли і подали апеляцію. Поки суд вирішуватиме долю сім'ї, хлопчика після одужання переведуть в дитячий будинок.

Раніше у Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку і пішла на побачення. Жінці присудили 1 рік і 3 місяці позбавлення волі, її син зараз знаходиться в дитячому будинку.