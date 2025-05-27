Замість охолодженого м'яса - заморожене: МОУ готує оптимізацію меню в ЗСУ

Зміни пов'язані з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців.

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Міноборони готує оптимізацію меню в ЗСУ / колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, mod.gov.ua

Коротко:

У МОУ хочуть оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність

Йдеться про окремі позиції м'яса, молочних продуктів, фруктів та овочів

Державний оператор тилу Міністерства оборони України представив оновлений каталог продуктів харчування для Збройних сил. Про це повідомила пресслужба відомства.

У МОУ заявляють, що хочуть оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність, але водночас "запобігти розмиванню загальної вартості комплекту харчування".

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Зміни пов'язані з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, зазначено в повідомленні. Пропонується вилучити з каталогу позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням.

Йдеться, зокрема, про окремі позиції м'яса, молочних продуктів, фруктів та овочів. Так малину в меню бійців планується замінити на лохину, а охолоджену свинину та деякі рибні позиції - частково на заморожені.

"Як показує практика, через триваліший термін споживання військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м'ясні та рибні позиції в замороженому вигляді, а не охолодженому. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тож нерідко прибувають уже неналежної якості", - каже директорка програми харчування Оператора тилу Галина Літош.

Вона зазначила, що військові просять додати низку продуктів, яких наразі немає в меню - зефір, халву, кекси, а також воду в пляшках менше ніж 6 л.

Заяви міністра оборони - новини

Як раніше повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умерова.

Крім того, Рустем Умеров оголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій.

Реформа військово-лікарської комісії (ВЛК) відбуватиметься у два етапи.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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