Замість охолодженого м'яса - заморожене: МОУ готує оптимізацію меню в ЗСУ

Коротко:
- У МОУ хочуть оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність
- Йдеться про окремі позиції м'яса, молочних продуктів, фруктів та овочів
Державний оператор тилу Міністерства оборони України представив оновлений каталог продуктів харчування для Збройних сил. Про це повідомила пресслужба відомства.
У МОУ заявляють, що хочуть оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність, але водночас "запобігти розмиванню загальної вартості комплекту харчування".
Зміни пов'язані з активними бойовими діями та зміною запитів від військовослужбовців, зазначено в повідомленні. Пропонується вилучити з каталогу позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням.
Йдеться, зокрема, про окремі позиції м'яса, молочних продуктів, фруктів та овочів. Так малину в меню бійців планується замінити на лохину, а охолоджену свинину та деякі рибні позиції - частково на заморожені.
"Як показує практика, через триваліший термін споживання військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м'ясні та рибні позиції в замороженому вигляді, а не охолодженому. Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тож нерідко прибувають уже неналежної якості", - каже директорка програми харчування Оператора тилу Галина Літош.
Вона зазначила, що військові просять додати низку продуктів, яких наразі немає в меню - зефір, халву, кекси, а також воду в пляшках менше ніж 6 л.
Заяви міністра оборони - новини
Як раніше повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умерова.
Крім того, Рустем Умеров оголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій.
Реформа військово-лікарської комісії (ВЛК) відбуватиметься у два етапи.
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Що таке Міністерство оборони України?
Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
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