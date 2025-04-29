Нові обличчя в Міноборони: хто потрапив до команди Умєрова

Кабмін затвердив нові кадрові призначення у Міноборони, зокрема у сферах логістики та міжнародної співпраці.

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Міністерство оборони змінило керівництво ключових напрямів / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Хто очолив ключові напрями в Міноборони

Чому міністр оборони оновив команду

Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив рішення про призначення трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це сам міністр повідомив у своєму Facebook.

"Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами", – зазначив Умєров. відео дня

Згідно з рішенням Кабміну

Першим заступником міністра оборони став Сергій Боєв, який до цього був заступником міністра з міжнародної взаємодії та партнерств.

Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, що до цього очолював Головне управління логістики Генерального штабу ЗСУ.

Заступником міністра також став Олександр Козенко, який з листопада 2023 року був радником міністра з питань розвитку державної авіації. Він має освіту в галузі міжнародної економіки, випускник Київського національного економічного університету.

У той же час, на посаді заступника міністра оборони завершив свою роботу Сергій Мельник. Успіхами його роботи є впровадження "пакунка пораненого" та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців і їхніх родин, створення рекрутингової мережі та отримання Україною асоційованого членства в найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО.

Мельник продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави, зазначив міністр оборони.

Заяви міністра оборони - новини

Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував ключові результати сьогоднішньої зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії.

Крім того, Рустем Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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