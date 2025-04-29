Нові обличчя в Міноборони: хто потрапив до команди Умєрова

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Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив рішення про призначення трьох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Про це сам міністр повідомив у своєму Facebook.
"Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами", – зазначив Умєров.відео дня
Згідно з рішенням Кабміну
- Першим заступником міністра оборони став Сергій Боєв, який до цього був заступником міністра з міжнародної взаємодії та партнерств.
- Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова, що до цього очолював Головне управління логістики Генерального штабу ЗСУ.
- Заступником міністра також став Олександр Козенко, який з листопада 2023 року був радником міністра з питань розвитку державної авіації. Він має освіту в галузі міжнародної економіки, випускник Київського національного економічного університету.
У той же час, на посаді заступника міністра оборони завершив свою роботу Сергій Мельник. Успіхами його роботи є впровадження "пакунка пораненого" та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців і їхніх родин, створення рекрутингової мережі та отримання Україною асоційованого членства в найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО.
Мельник продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави, зазначив міністр оборони.
Заяви міністра оборони - новини
Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував ключові результати сьогоднішньої зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії.
Крім того, Рустем Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій.
Нагадаємо, що раніше міністр оборони України зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік.
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Що таке Міністерство оборони України?
Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
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