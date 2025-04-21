Революційні зміни у закупівлях Міноборони: що зміниться для українських фахівців

Коротко:
- Міноборони спрямувало третину бюджету на технологічну зброю
- Представлено структуру контрагентів "Агенції оборонних закупівель"
- На 2025 рік заплановано уніфікацію вимог до БпЛА
Міністерство оборони України направило третину свого оборонного бюджету на розвиток технологічної зброї. Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель оборонного відомства України Гліб Канєвський.
"Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю. Оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ. Це також потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій", – зазначив Канєвський.відео дня
У рамках зустрічі з виробниками представники оборонного відомства презентували структуру контрагентів "Агенції оборонних закупівель" та поділилися актуальними даними про рівень конкуренції у сфері закупівель.
Одним із ключових завдань на 2025 рік є уніфікація технічних вимог до безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Це дозволить впровадити єдині стандарти оцінки продукції, спростити процедури закупівель і прискорити ухвалення рішень. Уніфікація також допоможе розширити співпрацю з надійними постачальниками Міноборони.
Особливу увагу учасники зустрічі звернули на необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів – як в Україні, так і за кордоном – для стабільного розвитку технологічного оборонного виробництва.
Міністерство оборони продовжить серію таких зустрічей з виробниками в інших технологічних секторах для вдосконалення політики закупівель, що відповідає актуальним викликам війни та потребам української армії.
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Що таке Міністерство оборони України?
Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.
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