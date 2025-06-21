Був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим: що відомо

По місту було завдано удару табунами "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" і "Шахедів".

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Був масований удар ракетами по Кременчуку, над містом підіймається дим/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, міноборони РФ

Коротко:

РФ здійснила масований удар по Кременчуку ракетами і дронами

Окупанти запустили по місту табуни "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" і "Шахедів"

По всій Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку дронів, в Одесі був вибух

Країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по місту Кременчук в Полтавській області в ніч на суботу, 21 червня.

Про те, що по місту вдарили ракетами, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

відео дня

Зазначалося, що ворог запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря, і вони через Миколаївщину і Кіровоградщину прямували в сторону Кременчука.

"Ракети продовжують рух на Кіровоградщині в напрямку м. Кременчук (Полтавщина)", – йшлося у повідомленні.

Моніторингові групи повідомили, що Кременчук і район опинилися під масованою атакою "Шахедів" і ракет. Зазначається, що на місто вночі летіли табуни "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" та "Шахедів".

Також у моніторингових групах повідомлялося, що фіксуються численні ушкодження, зокрема одного з об'єктів енергетичної інфраструктури.

Пізніше голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину.

"Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об’єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості", – повідомив він.

Вибухи в Одесі

Крім цього, вночі в Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги, повідомляє Суспільне.

"В Одесі чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними моніторингових каналів, у регіоні фіксувалося щонайменше 17 ворожих дронів типу Shahed.

Удар дронами по Україні

У ніч на суботу, 21 червня, в Україні оголошувалася повітряна тривога через загрозу удару "Шахедами". Про це інформували Повітряні сили.

Ворожі безпілотники атакували нашу державу з півдня, сходу і півночі.

Ракета "Кинжал"/ Інфографіка: Главред

Удари по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня Київ був у диму після атаки РФ, було пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених і загиблих. Окупанти атакували житлові будинки. Тоді РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети. Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину. Внаслідок атаки загинуло кілька десятків людей.

Також повідомлялося, що на світанку 17 червня РФ атакувала Одесу – постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Крім цього, у ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. У ніч на 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. Зафіксовано 10 "прильотів".

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Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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