Військові РФ масово здаються в полон, Харків не здається, Суми - наші: що зараз відбувається в Україні

ВСУ / Reuters

Зараз Чернігів і Суми повністю перебувають під контролем українських захисників, попри спроби російсько-окупаційних військ захопити ці міста України.

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович. Також він підкреслив, що агресор взяв оперативну паузу через величезні втрати, завдані Збройними силами, Національною гвардією та іншими структурами України.

Головне з виступу Арестовича:

У противника Оперативна пауза, тому що вони зазнають втрат. У західній частині Києва триває накопичення кількості супротивників, ми наносимо по них артилерійський удар;

Суми повністю під контролем України. ЗСУ та місцеві жителі самоорганізувалися і тримають оборону;

Харків тримається і показує блискучий результат своєї роботи;

Під Маріуполь відправляється тактична група РФ з Мелітополя. Наші знають про цю проблему і зараз зустрічатимуть там російські війська;

Херсон тримають наші сили і завдають втрат ворогові;

Російські військові масово здаються в полон.

Нагадаємо, раніше Україна знищила всі залізничні переходи на кордоні з Російською Федерацією. Як йдеться в заяві прес-служби Укрзалізниці, 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з РЖД.

Підкреслюється, що це було зроблено з тим, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

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